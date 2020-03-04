Зеленский назвал кабмин Гончарука провальным из-за проблем с ЖКХ

Правительство Алексея Гончарука провалило разъяснительную кампанию с местными властями, заявил президент Украины Владимир Зеленский на внеочередном заседании Верховной рады.

На это он указал, когда говорил о коммунальных платежах. Дело в том, что из-за нескоординированной работы федеральной и местной власти в области оплаты ЖКХ-услуг по поставке газа произошел бардак: «где-то они стали меньше, где-то нет, кому-то начислили абонплату за доставку газа на несколько месяцев вперед, где-то посчитали тем, кто вообще этим газом не пользуется».

Напомним, что главной темой этого заседания парламента стал вопрос об отставке Гончарука. Ранее на сайте Верховной рады опубликовали проект соответствующего постановления. В связи с этим решается вопрос и об отставке Правительства Украины, ранее Зеленский уже выразил свои пожелания о перестановках в кабмине.