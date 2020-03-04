Найдены останки, которые могут принадлежать жертве террористов из пензенской «Сети»*

Останки, предположительно принадлежащие пропавшей в 2017 году Екатерине Левченко, в убийстве которой подозревают фигурантов дела «Сети»* (террористическая организация, запрещена в РФ), нашли в лесу около деревни Лопухи в Рязанской области.

Источник сообщил латвийскому изданию «Медуза», что останки обнаружили оперативники во время следственных действий рядом с местом, где ранее нашли тело Артема Дорофеева — другого пропавшего, знакомого с фигурантами «Сети»*. Позже останки отправят на экспертизу ДНК для точного определения личности. Для проведения исследования образцы ДНК возьмут у родственников девушки.

10 февраля Приволжский окружной военный суд приговорил семерых участников «Сети»* к тюремному заключению сроком от 6 до 18 лет. Суд установил, что организаторами террористической группировки стали Дмитрий Пчелинцев и Илья Шакурский. Молодые люди хотели террористическим путем свергнуть конституционный строй России.

Ранее «Медуза» опубликовала материал, в котором сообщается, что двое фигурантов по делу «Сети»* могут быть причастны к убийству и распространению наркотиков. Сообщается, что о причастности пензенских осужденных к убийству двух молодых людей журналистам рассказали те, кто состоял в группе поддержки осужденных.

* — запрещенная в РФ террористическая организация.