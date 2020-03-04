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17:26   4 Марта 2020
Россия

Тверяк попал в больницу с подозрением на коронавирус

Тверяк попал в больницу с подозрением на коронавирус

Мужчину госпитализировали в Твери с подозрением на новый коронавирус, сообщили в региональном правительстве 4 марта. Отмечается, что тверяк болен пневмонией.

Об этом стало известно на совещании по вопросу предупреждения завоза и распространения коронавируса в Тверской области, которое организовал губернатор Игорь Руденя. Заболевание заподозрили сотрудники клиники, в которую обратился больной.

«Сейчас он размещен в мельцеровском боксе Калининской ЦРБ, в течение нескольких часов мы получим заключение от Роспотребнадзора», — добавил региональный босс.

Анализы мужчины отправили в областной центр гигиены и эпидемиологии. Ожидается, что результаты будут получены уже сегодня. Специалисты Роспотребнадзора дезинфицировали клинику, куда обратился тверяк, его дом и машину, на которой его госпитализировали.

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Автор: Анна Манц
#тверская область #коронавирус

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