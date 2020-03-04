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На западном направлении в Триполи ожидается крупная атака террористов на ЛНА
17:50   4 Марта 2020
Весь мир

Турция ведет войну в Сирии, оправдываясь обороной границ

Турция ведет войну в Сирии, оправдываясь обороной границ

Западные страны игнорируют грубое нарушение международных норм Турцией, которая ведет боевые действия на территории другого суверенного государства - Сирии. Публичные угрозы Анкары уничтожить подразделения сирийских правительственных войск и вернуть автотрассу М5 под контроль террористов, в США и Европе называют якобы «законным правом Анкары на оборону», подчеркнул официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов считает дикими такие заявления Запада. 

«Никаких прав на оборону у Турции в Сирии быть не может. Анкара может оборонять свои границы. Здесь же мы видим, что Турция нарушила суверенитет Сирии, введя значительный военный контингент и осуществив акт агрессии, захватив часть сирийской территории. Турция это не скрывает и даже бравирует убийством сирийских военнослужащих и уничтожением военной техники САА. О какой обороне вообще может идти речь, когда Турция сама атакует правительственные силы Сирии на их собственных землях?» — приводит слова политолога ФАН.

По словам Шаповалова, Запад сам прикрывается идеями борьбы с терроризмом. А по сути преследует в Сирии свои интересы: путем дестабилизации ситуации контролировать весь Ближний Восток, используя методы теории «управляемого хаоса».

Ранее официальный представитель Минобороны РФ  напомнил, что в 2018 году Турция обязалась размежевать и вытеснить  террористов от внешних границ зоны деэскалации. Однако на деле произошло сращивание укрепленных районов террористов с развернутыми по соглашению турецкими наблюдательными постами. 

 

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Автор: Григорий Тарасенко
#сирия #турция #политика

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