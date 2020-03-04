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17:01   4 Марта 2020
Россия

Хакер разоблачил Facebook и WhatsApp, передающих данные спецслужбам США

Хакер разоблачил Facebook и WhatsApp, передающих данные спецслужбам США

Спецслужбы способны получить доступ к устройствам пользователей WhatsApp, даже если аккаунта в мессенджере уже не существует. Об этом рассказал Джейк Дэвис — бывший глава хакерских группировок с псевдонимом Topiary.

Эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков напомнил, что многие мифы о приватности и безопасности западных социальных сетей разоблачил Эдвард Сноуден. Хотя слова Дэвиса вряд ли что-то изменят на глобальном рынке, они точно станут ударом по репутации американских ИТ-команий, спецслцужб и властей, заявил собеседник Федерального агентства новостей.

«Кроме того, это причина для принятия мер в области обеспечения безопасности коммуникаций, и повод для глобальных выводов о свободе и ее границах в современном мире. Однако для того, чтобы не ограничиваться словами, нужно создавать собственные достойные альтернативы глобальным монополистам, с помощью которых постепенно монополизируется практически вся частная жизнь граждан», — отметил он.

Специалист отметил, что новое разоблачение от Topiary попросту вновь подтвердило, что компании сродни Facebook никогда не переставали «делиться» личными данными пользователей с третьими лицами в виде специальных служб.

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Автор: Анна Манц
#соцсети #facebook #whatsapp #разоблачение

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