Поборы в школе: Проблема взрослых, из-за которой страдают дети

Правоохранительные органы Петербурга оперативно реагируют на сообщения о школьных поборах и пресекают подобные преступления, однако пока проблему не удалось искоренить в полной мере. Зачастую из-за нежелания родителей сдавать деньги на школьные нужды их дети сталкиваются с психологическим давлением внутри класса.

Член комитета общего и профессионального образования Ленобласти Оксана Кокоулина на круглом столе в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» отметила, что в случае доказательства вины применяется как административная, так и уголовная ответственность. Исполнительная власть борется с незаконными сборами денег в школе. Еще в 2015 году Министерство образования напомнило родителям, что государство и закон на их стороне.

«Да, действительно, вопрос о поборах в общеобразовательных учреждениях актуален, но я бы сказала, что в нашем регионе вопросы возникали и возникают, но редко», — отметила Кокоулина.

С ней согласен сопредседатель РОО «Санкт-Петербургский городской родительский комитет» Михаил Богданов. По его словам, в Петербурге нет острой проблемы школьных поборов. Надзорные органы проверяют даже косвенные жалобы.

«Любая проверка для руководителя организации — это стресс. Руководители чураются этого, и никто не захочет подставляться и вести себя некорректно по отношению к родителю», — утверждает Богданов.

Не смотря на строгость законов, родители в целом охотно сдают деньги на школьные праздники. Однако для некоторых и незначительная сумма может оказаться критичной для семейного бюджета. В любой группе есть многодетная и малоимущая семья. В таком случае идти на конфликт в школе не заинтересованы, поэтому стараются переложить финансовые вопросы на родительский комитет.

«Другое дело, что возникают конфликты между ними. К нам обращаются, когда люди не могут договориться на местах», — подчеркнул Богданов.

Большинство родителей «совершенно спокойно» относятся к сборам денег на нужды класса, заверила Ольга Лукоянова — общественный деятель, глава службы сопровождения приемных семей, педагог и директор центра родительской культуры «Ольгинские приюты». Проведенный ею независимый опрос показал, что 50% семей сдают в родительский комитет фиксированную и заранее оговоренную сумму, 30% сдают деньги на рабочие тетради, а 20% — на мероприятия.

Эксперт также затронула тему буллинга (травли) детей, чьи родители не могут внести сумму, которая была оговорена в родительском комитете.

«Родительский комитет выставляет их низшими существами. Есть такая проблема. Но это больше этические, нежели правовые меры», — считает Лукоянова.

Адвокат, партнер адвокатского бюро «ЮК Гессена» Наталия Аксенова призвала жаловаться в надзорные органы в случае незаконных сборов денег. Она подчеркнула, что родители должны четко знать, на что именно они сдают деньги в школе

«Я бы дала такой совет: если родительский комитет принял какое-то решение, а родитель не согласен, то родитель не должен молчать. Законом не предусмотрено обязательное внесение денежных средств. Может, в дальнейшем это убережет от травли», — считает эксперт.

Детский психолог Олеся Андрианова призвала посмотреть на ситуацию с другого ракурса. Она поделилась интересным случаем: родители первоклассников решили собрать на ленточки к 1 сентября скромную сумму — около 100 рублей. Однако один родитель не оценил такой порыв и сразу же отправил жалобу в прокуратуру.

«Учитель с классом до сих пор никогда не ездит, он отказался от подарков. Какое у него может быть состояние? Он уже пришел 1 сентября накрученный. Бесконечные проверки, директор лишил премий на год всю начальную школу» — рассказала психолог.

По словам специалиста, чаще всего на поборы жаловались родители из не очень благополучных семей. Адрианова осудила классы, в которых родители не сдают деньги на подарки учителям. Она напомнила, что педагог — руководитель коллектива, и от его состояния зависит микроклимат в классе.

Поборы — проблема не школы как таковой, а родителей, считает детский психолог Никита Карпов. По словам специалиста, «взрослые бывают в разной степени адекватности». Самое худшее в такой ситуации, когда конфликт между взрослыми переносится на детей.