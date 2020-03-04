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На западном направлении в Триполи ожидается крупная атака террористов на ЛНА
16:06   4 Марта 2020
Весь мир

Оружие для ПНС Ливии идет через Тунис под прикрытием экспонатов для авиавыставки

Оружие для ПНС Ливии идет через Тунис под прикрытием экспонатов для авиавыставки

Тунисский остров Джерба в марте примет авиационную выставку. Бандиты ПНС Ливии решили использовать ее, чтобы получить оружие в обход эмбарго ООН, сообщает Федеральное агентство новостей.

Турецкие самолеты ввозят в Тунис оружие и беспилотные летательные аппараты, чтобы потом транспортировать их в Триполи. Об этом стало известно благодаря публикациям в Facebook с фотографиями с авиабазы.

Оружие для ПНС Ливии идет через Тунис под прикрытием экспонатов для авиавыставки

Оружие для ПНС Ливии идет через Тунис под прикрытием экспонатов для авиавыставки

Напомним, что это не первый случай нарушения Анкарой оружейного эмбарго ООН. Турция и ранее поставляла террористам так называемого Правительства национального согласия вооружения и БПЛА. Летом 2019 года турецкий глава Реджеп Эрдоган официально признал, что страна помогает захватившим Триполи бандитам и нарушает международные правила.

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Автор: Анна Манц
#турция #ливия #оружие #тунис #пнс

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