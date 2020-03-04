Оружие для ПНС Ливии идет через Тунис под прикрытием экспонатов для авиавыставки

Тунисский остров Джерба в марте примет авиационную выставку. Бандиты ПНС Ливии решили использовать ее, чтобы получить оружие в обход эмбарго ООН, сообщает Федеральное агентство новостей.

Турецкие самолеты ввозят в Тунис оружие и беспилотные летательные аппараты, чтобы потом транспортировать их в Триполи. Об этом стало известно благодаря публикациям в Facebook с фотографиями с авиабазы.

Напомним, что это не первый случай нарушения Анкарой оружейного эмбарго ООН. Турция и ранее поставляла террористам так называемого Правительства национального согласия вооружения и БПЛА. Летом 2019 года турецкий глава Реджеп Эрдоган официально признал, что страна помогает захватившим Триполи бандитам и нарушает международные правила.