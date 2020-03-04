РКН ограничит доступ к ресурсам с фейками о коронавирусе

Роскомнадзор (РКН) ограничит доступ к сайтам, содержащим недостоверную информацию о коронавирусе в России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, подчеркнув, что адреса соответствующих ресурсов предоставлены Генпрокуратурой. В списке - несколько ссылок на посты в «ВКонтакте» и Facebook.

По данным Генпрокуратуры, перечень ссылок содержит информацию, создающую угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности.

Согласно закону, РКН должен ограничить доступ к перечисленным ресурсам.

Ранее СМИ сообщили, что полиция задержала предполагаемых распространителей фейков о массовых заражениях в Москве, которые заполонили соцсети в понедельник, 2 марта.