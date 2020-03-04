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Новый состав правительства утвердили на Украине

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15:58   4 Марта 2020
Россия

РКН ограничит доступ к ресурсам с фейками о коронавирусе

РКН ограничит доступ к ресурсам с фейками о коронавирусе

Роскомнадзор (РКН) ограничит доступ к сайтам, содержащим недостоверную информацию о коронавирусе в России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, подчеркнув, что адреса соответствующих ресурсов предоставлены Генпрокуратурой. В списке - несколько ссылок на посты в «ВКонтакте» и Facebook.

По данным Генпрокуратуры, перечень ссылок содержит информацию, создающую угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности.

Согласно закону, РКН должен ограничить доступ к перечисленным ресурсам.

Ранее СМИ сообщили, что полиция задержала предполагаемых распространителей фейков о массовых заражениях в Москве, которые заполонили соцсети в понедельник, 2 марта.

 

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Автор: Мария Владимирова
#россия #общество #фейки #ркн #коронавирус

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