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15:40   4 Марта 2020
Россия

Путин обсудит с главами фракций Думы конституционную реформу 5 марта

Путин обсудит с главами фракций Думы конституционную реформу 5 марта

Российский лидер Владимир Путин встретится с главами фракций Госдумы 5 марта, чтобы обсудить поправки в Конституцию. Данные привели в пресс-службе Кремля в среду, 4 марта.

Отмечается, что встреча пройдет в преддверии второго чтения законопроекта об изменениях в Основном законе. Инициатором обсуждения стал глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов: он обратился к Путину с таким предложением 18 февраля.

Напомним, что первое чтение президентского законопроекта по поправкам в Конституцию состоялось в Госдуме 23 января. Тогда парламентарии единогласно одобрили документ. Всероссийское голосование по изменениям назначили на 22 апреля, этот день будет выходным. Поправки вступят в силу только в случае, если россияне поддержат их.

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Автор: Анна Манц
#госдума #путин #конституция

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