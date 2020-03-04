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15:37   4 Марта 2020
Ближнее зарубежье

ВОЗ прогнозирует вспышку коронавируса на Украине

ВОЗ прогнозирует вспышку коронавируса на Украине

Всемирная организация здравоохранения прогнозирует распространение коронавируса на Украине. Об этом сообщил представитель ВОЗ в стране Ярно Хабихт.

«Вероятнее всего, мы станем свидетелями большего количества случаев заболеваемости коронавирусом на Украине. Однако суть заключается в готовности здравоохранения Украины противодействовать вспышкам этого заболевания», — сообщил он на брифинге.

На сегодня на Украине подтвержден один случай заражения коронавирусом, сообщил замглавы Минздрава страны Виктор Ляшко. Еще шесть человек находятся под особым наблюдением врачей с подозрением на вирус.

Вспышка нового вируса, получившего название 2019-nCoV, возникла в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. На сегодня в Китае от коронавируса погибли 2 981 человек, выздоровели почти 50 тысяч. Кроме Китая, коронавирус зарегистрирован еще в 72 странах. Число зараженных — более десяти тысяч человек, скончались более 160.

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Автор: Мария Владимирова
#украина #общество #воз #коронавирус

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