Лавров и Зариф по телефону обсудили астанинский процесс по Сирии
Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Мохаммад Джавад Зариф поговорили насчет ситуации в Сирии, сообщили в Telegram-канале иранского внешнеполитического ведомства 4 марта.
Отмечается, что дипломаты созвонились и обсудили урегулирование и текущую обстановку в арабской республике.
«Главы МИД Ирана и России в ходе телефонного разговора обменялись мнениями относительно коронавируса, двусторонних экономических связей», — добавили в сообщении.