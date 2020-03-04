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15:12   4 Марта 2020
Россия

Лавров и Зариф по телефону обсудили астанинский процесс по Сирии

Лавров и Зариф по телефону обсудили астанинский процесс по Сирии

Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Мохаммад Джавад Зариф поговорили насчет ситуации в Сирии, сообщили в Telegram-канале иранского внешнеполитического ведомства 4 марта.

Отмечается, что дипломаты созвонились и обсудили урегулирование и текущую обстановку в арабской республике.

«Главы МИД Ирана и России в ходе телефонного разговора обменялись мнениями относительно коронавируса, двусторонних экономических связей», — добавили в сообщении.

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Автор: Анна Манц
#сирия #мид #иран #лавров #зариф

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