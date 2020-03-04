Лавров и Зариф по телефону обсудили астанинский процесс по Сирии

Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Мохаммад Джавад Зариф поговорили насчет ситуации в Сирии, сообщили в Telegram-канале иранского внешнеполитического ведомства 4 марта.

Отмечается, что дипломаты созвонились и обсудили урегулирование и текущую обстановку в арабской республике.