Вбросы по ситуации с коронавирусом в РФ идут из-за границы

ФСБ докладывает, что фейки массовых заражениях коронавирусом в РФ идут из-за границы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством.

«ФСБ докладывает, что в основном они организованы из-за границы, но это, к сожалению, нас сопровождает всегда. Цель понятна — посеять панику среди населения. Противопоставить этому может только одно — своевременная, достоверная информация для граждан. Ничего, слава богу, у нас пока критического не происходит, но люди должны знать о реальной ситуации», сказал глава государства.

Ранее США обвинили РФ в том, что она якобы распространяет фейки о коронавирусе. В Госдепартаменте США заявили, что целая группа связанных в РФ аккаунтов якобы ведет кампанию по дезинформации о коронавирусе, однако подтвердить эту информацию представителям США не удалось.