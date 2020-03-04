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Генпрокуратура РФ обнаружила фейки о коронавирусе

Генпрокуратура РФ обнаружила фейки о коронавирусе

 Путин обсудил с членами Совбеза отношения РФ и Турции

Путин обсудил с членами Совбеза отношения РФ и Турции
Новый состав правительства утвердили на Украине

Новый состав правительства утвердили на Украине

 Глава украинского правительства Гончарук отправлен в отставку

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Боевики ПНС Ливии готовятся к ударам с разных направлений по позициям ЛНА

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14:50   4 Марта 2020
Россия

Вбросы по ситуации с коронавирусом в РФ идут из-за границы

Вбросы по ситуации с коронавирусом в РФ идут из-за границы

ФСБ докладывает, что фейки массовых заражениях коронавирусом в РФ идут из-за границы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством.

«ФСБ докладывает, что в основном они организованы из-за границы, но это, к сожалению, нас сопровождает всегда. Цель понятна — посеять панику среди населения. Противопоставить этому может только одно — своевременная, достоверная информация для граждан. Ничего, слава богу, у нас пока критического не происходит, но люди должны знать о реальной ситуации»,  сказал глава государства.

Ранее США обвинили РФ в том, что она якобы распространяет фейки о коронавирусе. В Госдепартаменте США заявили, что целая группа связанных в РФ аккаунтов якобы ведет кампанию по дезинформации о коронавирусе, однако подтвердить эту информацию представителям США не удалось. 

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Автор: Руслан Неглинный
#путин #фейки #вбросы #коронавирус

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