МВД задержало предполагаемых авторов фейков о коронавирусе в Москве
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в распространении фейков о вспышке коронавируса в Москве. Об этом 4 марта сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
В сообщении уточняется, что среди задержанных «несколько» людей. Сотрудники МВД ведут доследственную проверку. Вместе с тем, следствие намерено работать над удалением фейковой информации о вирусе.
Напомним, что ранее социальные сети заполонили сообщения, якобы в России началась эпидемия нового типа коронавируса, а среди зараженных порядка 20 тысяч людей. В действительности же, Роспотребнадзор сообщает только о шести случаях заражения в стране.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский ранее предложил «экстремальный» метод решения проблемы с распространением недостоверной информации — временно ввести в РФ смертную казнь. Как указал президент Владимир Путин, информационные атаки о коронавирусе в основном исходят из-за границы. Ему об этом доложили специалисты ФСБ.