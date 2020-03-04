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14:53   4 Марта 2020
Россия

МВД задержало предполагаемых авторов фейков о коронавирусе в Москве

МВД задержало предполагаемых авторов фейков о коронавирусе в Москве

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в распространении фейков о вспышке коронавируса в Москве. Об этом 4 марта сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

В сообщении уточняется, что среди задержанных «несколько» людей. Сотрудники МВД ведут доследственную проверку. Вместе с тем, следствие намерено работать над удалением фейковой информации о вирусе.

Напомним, что ранее социальные сети заполонили сообщения, якобы в России началась эпидемия нового типа коронавируса, а среди зараженных порядка 20 тысяч людей. В действительности же, Роспотребнадзор сообщает только о шести случаях заражения в стране.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский ранее предложил «экстремальный» метод решения проблемы с распространением недостоверной информации — временно ввести в РФ смертную казнь. Как указал президент Владимир Путин, информационные атаки о коронавирусе в основном исходят из-за границы. Ему об этом доложили специалисты ФСБ.

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Автор: Анна Манц
#задержание #фейки #коронавирус

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