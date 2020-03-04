СМИ Ходорковского делают из террористов «Хизб ут-Тахрир»* преследуемых за веру

Издание Михаила Ходорковского «МБХ медиа» опубликовало обращение родителей террористов «Хизб ут-Тахрир» (террористическая организация, запрещена на территории РФ). Родственники осужденных выразили сочувствие активистам другого запрещенного террористического сообщества - «Сеть», получившим от шести до 18 лет. А также напомнили о собственной ситуации, представив правомерное наказание как «преследование за веру».

Обращение близких террористов опубликовано под заголовком «Быть другим – не преступление». Осужденные в статье именуются «политзаключенными-мусульманами».

«Мусульман за принадлежность к запрещенной организации "Хизб ут-Тахрир" преследуют уже более девяти лет, — сообщается в обращении. - Мы живем вместе в многонациональной и многоконфессиональной стране, где быть другим — не преступление. Так давайте и сейчас, проявив солидарность, поддержим политзаключенных — мусульман и потребуем их освобождения из тюрем и прекращения несправедливых арестов за религиозные убеждения».

Разумеется, никаких преследований в России за веру нет и быть не может, согласно федеральному закону «О свободе совести и о религиозных объединениях». Статья 3 Федерального закона от 26.09.1997 N 125-ФЗ гарантирует: каждый россиянин вправе исповедовать любую религию или не исповедовать вовсе.

В опубликованном «МБХ-медиа» обращении в защиту «Хизб ут-Тахрир» налицо подмена понятий. Террористов требуют отпустить, представляя наказание за опасную антиобщественную деятельность преследованием за политические и религиозные убеждения. Вызывает удивление также позиционирование участников группировки «обычными мусульманами», что несправедливо по отношению к остальным последователям ислама.

«Хизб ут-Тахрир аль Ислами», или «Исламская партия освобождения» (ХТИ), позиционируется организаторами как международная политическая партия. Из-за радикальности и нетерпимости к представителям прочих религий она запрещена в России решением Верховного Суда РФ от 14 февраля 2003 года. В ФСБ «Хизб ут-Тахрир» характеризуют как одну из самых опасных террористических группировок.

ХТИ запрещена или находится под особым «вниманием» в ряде других стран. Действие «партии» вне закона в Турции, Пакистане и ряде республик Средней Азии. В Германии члены «партии» преследуются за антисемитизм. В США ХТИ, хотя и разрешена, однако признана «организацией, способствующей распространению идей исламского фундаментализма и радикализма».

Позиция мировой общественности не мешает либеральным СМИ осуждать запрет «Хизб ут-Тахрир» в России. В качестве аргумента подчеркивается, что РФ — единственная страна в Европе, где ХТИ находится вне закона.

Оппозиционная пресса и правозащитные организации традиционно защищают «Хизб ут-Тахрир», несмотря на опасность, которую несет терроризм. Правозащитный центр «Мемориал» (признан иностранным агентом) регулярно вносит фамилии фигурантов дел, связанных с организацией, в списки «политзаключенных». О поддержке ХТИ оппозиция в России заявляет открыто. Напомним, на марше памяти Бориса Немцова, прошедшем в Москве 28 февраля, участники шествия рассказали журналистам о финансовой помощи «Хизб ут-Тахрир».