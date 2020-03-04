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14:32   4 Марта 2020
Россия

Вакцину от коронавируса разрабатывают в научном центре «Вектор»

Вакцину от коронавируса разрабатывают в научном центре «Вектор»

Вакцину от коронавируса по 5 направлениям и 13 вариантам разрабатывает научный центр «Вектор» в Новосибирской области, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

«В настоящее время в федеральном государственном научном центре "Вектор", который находится в Новосибирской области, идет разработка вакцин против новой коронавирусной инфекции по 5 направлениям и 13 вариантам», — сказала Голикова.

Специалисты стараются ускорить разработку вакцины, насколько это возможно, подчеркнула вице-премьер. 

24 февраля посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй сообщил о разработке вакцины против коронавируса в Китае. По его словам, препарат показал предварительную эффективность.

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Автор: Алина Бранцевич
#вакцина #голикова #коронавирус

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