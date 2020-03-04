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17:15   4 Марта 2020
Россия

СМИ из «Синдиката-100» будут распространять информацию за деньги Ходорковского

СМИ из «Синдиката-100» будут распространять информацию за деньги Ходорковского

«Новая газета» объявила о создании «Синдиката-100». Входящие в него 25 изданий будут одновременно выпускать статьи друг друга на определенные темы за деньги беглого олигарха Михаила Ходорковского, сообщает ФАН.

Главный редактор «Новой» Дмитрий Муратов пояснил, что участники синдиката писать и выпускать одновременно публикации на некоторые темы, чтобы их читало «гигантское число людей». На фоне такой информационной бомбардировки альтернативные точки зрения независимых изданий будут просто теряться. Аудитория будет доверять тем высказываниям, которые будет видеть и читать повсеместно, поэтому независимым изданиям придется со временем присоединиться к «синдикату», либо разориться.

СМИ из «Синдиката-100» будут распространять информацию за деньги Ходорковского

Формулировку «синдикат» американская пресса использует для описания преступников, объединяющихся по определенному роду деятельности – наркоторговля, проституция, рэкет – чтобы поглотить конкурентов и разбогатеть. Крупнейшие СМИ, вошедшие в объединение, известны тем, что получают иностранное финансирование. Редакция «Новой газеты» уже известна тем, что получала деньги от нидерландского правительства, а позже освещала падение рейса MH17 в антироссийском ключе, поддерживая позицию Нидерладндов и безосновательно обвиняя Россию.

На сегодняшний день спонсором «Новой» выступает Ходорковский. Главред издания входит в фонд «Справедливость для журналистов», созданный Ходорковским. Фонд выдает гранты журналистам-расследователям, но не предоставляет никаких отчетов. Олигарх сможет финансировать целый «синдикат», чтобы угодная ему информация повсеместно уходила в массы. 

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Автор: Алина Бранцевич
#ходорковский #сми #либеральные сми

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