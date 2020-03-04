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13:55   4 Марта 2020
Россия

Жириновский станцевал под песню Little Big

Жириновский станцевал под песню Little Big

Глава ЛДПР Владимир Жириновский необычно поздравил рейв-группу Little Big с участием в Евровидении. Он опубликовал в Twitter видео с танцем, на фоне играет песня «Faradenza».

Парламентарий уверен, что у артистов «все будет окей». Не исключено, что таким образом Жириновский намекнул на еще один популярный трек группы — «I'm OK». Можно сделать вывод, что лидер ЛДПР не отстает от современных тенденций.

Жириновский станцевал под песню Little Big

Напомним, что Little Big представит Россию на международном конкурсе, который состоится в нидерландском Роттердаме в мае этого года. Эпатажный коллектив состоит из Ильи Прусикина, Антона Лиссова, Сергея Макарова и Софьи Таюрской.

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Автор: Анна Манц
#жириновский #евровидение #танец

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