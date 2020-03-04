Жириновский станцевал под песню Little Big

Глава ЛДПР Владимир Жириновский необычно поздравил рейв-группу Little Big с участием в Евровидении. Он опубликовал в Twitter видео с танцем, на фоне играет песня «Faradenza».

Поздравляю Little Big с участием в Евровидении, уверен, у вас всё будет Окей pic.twitter.com/qFODvgkYmr — Владимир Жириновский (@Zhirinovskiy) March 4, 2020

Парламентарий уверен, что у артистов «все будет окей». Не исключено, что таким образом Жириновский намекнул на еще один популярный трек группы — «I'm OK». Можно сделать вывод, что лидер ЛДПР не отстает от современных тенденций.

Напомним, что Little Big представит Россию на международном конкурсе, который состоится в нидерландском Роттердаме в мае этого года. Эпатажный коллектив состоит из Ильи Прусикина, Антона Лиссова, Сергея Макарова и Софьи Таюрской.