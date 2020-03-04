Twitter хочет разжалобить российскую Фемиду

Компания Twitter Inc. обжаловала решение мирового суда Таганского района Москвы, который 13 февраля оштрафовал соцсеть на четыре миллиона рублей за отказ переносить серверы с данными россиян в Россию. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь инстанции Зульфия Гринчук.

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Мукабенова, комментируя прения для «Политики Сегодня», выразила мнение, что принципиальная позиция Twitter говорит о нежелании компании давать слабину и создавать прецедент. Ведь иначе соцсети придется потратить средства на перенос серверов не только в Россию, но и в другие страны.

«Этому примеру дальше могут последовать и другие национальные операторы. Если вдруг создастся этот прецедент, то по всему миру к Twitter могут посыпаться подобные вопросы. <…> Я думаю, они будут продолжать использовать все инстанции для того, чтобы получить нужное им решение», — полагает Мукабенова.

Если компания Twitter работает честно и прозрачно, то требование российских законов о переносе персональных данных граждан РФ не должно вызывать никаких неудобств, уверяет депутат Госдумы.

«Либо они просто относятся безответственно к этому, не хотят соблюдать законодательство», — не верит в порядочность руководства американской компании Мукабенова.

Ее коллега, первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский находит решение Twitter обжаловать штраф российского суда предсказуемым шагом, но не спешит утверждать, что соцсеть будет от него уклоняться.

«Вот если они будут уклонятся после того, как пройдут все инстанции, тогда это уже будет поводом для опасений. <…> Я думаю, что это затянется на определенное время, как и любое судебное разбирательство. На сколько затянется – сказать пока сложно», — сказал Боярский «Политике Сегодня».

Закон «О персональных данных» вступил в силу в сентябре 2015 года. Он обязывает сервисы, в том числе зарубежные соцсети, хранить персональные данные российских интернет-пользователей на территории РФ. В 2016 году из-за несоблюдения этого требования Роскомнадзор заблокировал соцсеть профессиональных контактов LinkedIn. Помимо Twitter на четыре миллиона рублей в феврале был оштрафован Facebook. Компания Марка Цукерберга тоже не спешит с переносом своих серверов на территорию РФ.