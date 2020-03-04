Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Генпрокуратура РФ обнаружила фейки о коронавирусе

Генпрокуратура РФ обнаружила фейки о коронавирусе

 Путин обсудил с членами Совбеза отношения РФ и Турции

Путин обсудил с членами Совбеза отношения РФ и Турции
Новый состав правительства утвердили на Украине

Новый состав правительства утвердили на Украине

 Глава украинского правительства Гончарук отправлен в отставку

Глава украинского правительства Гончарук отправлен в отставку
Боевики ПНС Ливии готовятся к ударам с разных направлений по позициям ЛНА

Боевики ПНС Ливии готовятся к ударам с разных направлений по позициям ЛНА

 На западном направлении в Триполи ожидается крупная атака террористов на ЛНА

На западном направлении в Триполи ожидается крупная атака террористов на ЛНА
Генпрокуратура РФ обнаружила фейки о коронавирусе

Генпрокуратура РФ обнаружила фейки о коронавирусе

 Путин обсудил с членами Совбеза отношения РФ и Турции

Путин обсудил с членами Совбеза отношения РФ и Турции
Новый состав правительства утвердили на Украине

Новый состав правительства утвердили на Украине

 Глава украинского правительства Гончарук отправлен в отставку

Глава украинского правительства Гончарук отправлен в отставку
Боевики ПНС Ливии готовятся к ударам с разных направлений по позициям ЛНА

Боевики ПНС Ливии готовятся к ударам с разных направлений по позициям ЛНА

 На западном направлении в Триполи ожидается крупная атака террористов на ЛНА

На западном направлении в Триполи ожидается крупная атака террористов на ЛНА
15:45   4 Марта 2020
Россия

Простаков призвал разрешить полиции любые методы для пресечения беспорядков на митингах

Простаков призвал разрешить полиции любые методы для пресечения беспорядков на митингах

Российские правоохранители лояльно действуют во время беспорядков, из-за чего протестные акции могут стать катастрофой. Военный эксперт Сергей Простаков убежден, что нужно ужесточить наказание для участников беспорядков.

«В случае возникновения непосредственной угрозы, которая носит явный характер, полицейским необходимо действовать решительно и всеми имеющимися средствами, так как подобная ситуация может служить началом катастрофического сценария», — выразил свое мнение эксперт в беседе с IReactor.

Помимо ужесточения наказания за участие в беспорядках, политолог предложил принять меры, чтобы пресекать несанкционированные массовые акции.

«Не следует забывать и о важности превентивной работы, профилактических мер и борьбы с непосредственными источниками беспорядков в современном мире — внешним влиянием и радикализацией общества, зачастую имеющей вполне устранимые объективные причины», — добавил Простаков.

Летом 2019 года в Москве прошла серия митингов «оппозиции», причиной которых стало баллотирование юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан иноагентом) Любови Соболь в Госдуму. Представителей ФБК сняли с выборов из-за подделки подписей и рисования «подписей мертвецов».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алина Бранцевич
#беспорядки #протесты #ужесточение

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...