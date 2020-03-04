Простаков призвал разрешить полиции любые методы для пресечения беспорядков на митингах

Российские правоохранители лояльно действуют во время беспорядков, из-за чего протестные акции могут стать катастрофой. Военный эксперт Сергей Простаков убежден, что нужно ужесточить наказание для участников беспорядков.

«В случае возникновения непосредственной угрозы, которая носит явный характер, полицейским необходимо действовать решительно и всеми имеющимися средствами, так как подобная ситуация может служить началом катастрофического сценария», — выразил свое мнение эксперт в беседе с IReactor.

Помимо ужесточения наказания за участие в беспорядках, политолог предложил принять меры, чтобы пресекать несанкционированные массовые акции.

«Не следует забывать и о важности превентивной работы, профилактических мер и борьбы с непосредственными источниками беспорядков в современном мире — внешним влиянием и радикализацией общества, зачастую имеющей вполне устранимые объективные причины», — добавил Простаков.

Летом 2019 года в Москве прошла серия митингов «оппозиции», причиной которых стало баллотирование юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан иноагентом) Любови Соболь в Госдуму. Представителей ФБК сняли с выборов из-за подделки подписей и рисования «подписей мертвецов».