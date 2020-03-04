Укрепленные районы террористов срослись с постами Турции
Итогом полутора лет сочинских соглашений по Сирии с Турцией стало сращивание укрепленных районов боевиков с турецкими наблюдательным постами. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Он напомнил, что в результате ответных действий сирийской армии в Идлибе террористы из группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам»* были оттеснены на безопасную дистанцию от Алеппо. Конашенков отметил, что произошедшее является «очередным моментом истины».
Представитель МО РФ заявил, что не только страны Запада, но и ООН в 2018 году приветствовали подписание сочинских соглашений по идлибской зоне деэскалации, согласно которым Анкара должна была вытеснить боевиков от внешних границ зоны деэскалации и вывести тяжелые вооружения.
По словам КОнашенкова, результатами 18 месяцев действия соглашения стало вытеснение террористических группировок из так называемой «умеренной оппозиции» на север, в сторону к турецкой границе.
«Произошло сращивание укрепленных районов террористов с развернутыми по соглашению турецкими наблюдательными постами», — отметил представитель Минобороны РФ.
По словам Конашенкова, после этого атаки и массированные артиллерийские обстрелы соседних мирных населенных пунктов и российской авиабазы «Хмеймим» перешли на ежедневную основу.
*«Хайят Тахрир Аш-Шам» — террористическая группировка, запрещена в РФ.