Укрепленные районы террористов срослись с постами Турции

Итогом полутора лет сочинских соглашений по Сирии с Турцией стало сращивание укрепленных районов боевиков с турецкими наблюдательным постами. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Он напомнил, что в результате ответных действий сирийской армии в Идлибе террористы из группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам»* были оттеснены на безопасную дистанцию от Алеппо. Конашенков отметил, что произошедшее является «очередным моментом истины».

Представитель МО РФ заявил, что не только страны Запада, но и ООН в 2018 году приветствовали подписание сочинских соглашений по идлибской зоне деэскалации, согласно которым Анкара должна была вытеснить боевиков от внешних границ зоны деэскалации и вывести тяжелые вооружения.

По словам КОнашенкова, результатами 18 месяцев действия соглашения стало вытеснение террористических группировок из так называемой «умеренной оппозиции» на север, в сторону к турецкой границе.

«Произошло сращивание укрепленных районов террористов с развернутыми по соглашению турецкими наблюдательными постами», — отметил представитель Минобороны РФ.

По словам Конашенкова, после этого атаки и массированные артиллерийские обстрелы соседних мирных населенных пунктов и российской авиабазы «Хмеймим» перешли на ежедневную основу.

*«Хайят Тахрир Аш-Шам» — террористическая группировка, запрещена в РФ.