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8:01   4 Марта 2020
Весь мир

Посольство РФ в Италии обратилось к россиянам из-за нового коронавируса

Посольство РФ в Италии обратилось к россиянам из-за нового коронавируса

Посольство РФ в Италии обратилось к россиянам, находящимся на Апеннинском полуострове, с просьбой незамедлительно сообщать свои личные данные и точное местоположение в случае, если у них будут выявлены симптомы заражения новым коронавирусом.

Сообщается, что в случае обнаружения симптомов и ли попадания в карантинные зоны, а также госпитализации в местные медучреждения, россиян просят сообщает свои данные и точное местонахождение на электронную почту диппредставительства.

Во вторник глава нацслужбы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли заявил, что число случаев заражения новым коронавирусом COVID-2019 в Италии увеличилось до 2502 человек, жертвами инфекции стали 79. Вместе с этим, общее число выздоровевших увеличилось до 160.

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Автор: Олег Королев
#китай #коронавирус

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