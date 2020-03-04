Берни Сандерс уверен в своем выдвижении в президенты США

Американский сенатор Берни Сандерс выразил уверенность в своем выдвижении в президенты от Демократической партии и в победе на выборах над республиканцем Дональдом Трампом.

Сандрес во время выступления в Вермонте заявил, что выиграет номинацию демократов и нанесет поражение «самому опасному президенту в истории нашей страны».

В ходе праймериз Сандерс неожиданно уступил Джо Байдену, который еще на прошлой неделе считался аутсайдером предвыборной гонки. На данный момент Байден побеждает в семи штатах, Сандерс — в двух. Однако, на данный момент не известны результаты в двух штатах — в Калифорнии и Техасе.

Агентство «Рейтер» по результатам предварительных подсчетов в десяти штатах сообщает, что у Байдена 99 делегатов, у Сандерса — 49, Майк Блумберг набирает семь делегатов, Элизабет Уоррен — четыре, а Тулси Габбард получила один голос.