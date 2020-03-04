Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Венедиктов поддержал мнение Канделаки о популизме политпрограммы Навального

Венедиктов поддержал мнение Канделаки о популизме политпрограммы Навального

 Шерин: Идея «Яблока» назвать улицы именем Немцова не принесет пользы России

Шерин: Идея «Яблока» назвать улицы именем Немцова не принесет пользы России
Около 20 школьников отравились газом на западе Украины

Около 20 школьников отравились газом на западе Украины

 Бывший депутат Рады заявила, что Крым и Донбасс – это первые ласточки развала Украины

Бывший депутат Рады заявила, что Крым и Донбасс – это первые ласточки развала Украины
Укрепленные районы террористов срослись с постами Турции

Укрепленные районы террористов срослись с постами Турции

 Депутат Вострецов рассказал о работе МИД РФ над освобождением россиян из тюрьмы ПНС Ливии

Депутат Вострецов рассказал о работе МИД РФ над освобождением россиян из тюрьмы ПНС Ливии
Венедиктов поддержал мнение Канделаки о популизме политпрограммы Навального

Венедиктов поддержал мнение Канделаки о популизме политпрограммы Навального

 Шерин: Идея «Яблока» назвать улицы именем Немцова не принесет пользы России

Шерин: Идея «Яблока» назвать улицы именем Немцова не принесет пользы России
Около 20 школьников отравились газом на западе Украины

Около 20 школьников отравились газом на западе Украины

 Бывший депутат Рады заявила, что Крым и Донбасс – это первые ласточки развала Украины

Бывший депутат Рады заявила, что Крым и Донбасс – это первые ласточки развала Украины
Укрепленные районы террористов срослись с постами Турции

Укрепленные районы террористов срослись с постами Турции

 Депутат Вострецов рассказал о работе МИД РФ над освобождением россиян из тюрьмы ПНС Ливии

Депутат Вострецов рассказал о работе МИД РФ над освобождением россиян из тюрьмы ПНС Ливии
7:38   4 Марта 2020
Весь мир

Берни Сандерс уверен в своем выдвижении в президенты США

Берни Сандерс уверен в своем выдвижении в президенты США

Американский сенатор Берни Сандерс выразил уверенность в своем выдвижении в президенты от Демократической партии и в победе на выборах над республиканцем Дональдом Трампом.

Сандрес во время выступления в Вермонте заявил, что выиграет номинацию демократов и нанесет поражение «самому опасному президенту в истории нашей страны».

В ходе праймериз Сандерс неожиданно уступил Джо Байдену, который еще на прошлой неделе считался аутсайдером предвыборной гонки. На данный момент Байден побеждает в семи штатах, Сандерс — в двух. Однако, на данный момент не известны результаты в двух штатах — в Калифорнии и Техасе.

Агентство «Рейтер» по результатам предварительных подсчетов в десяти штатах сообщает, что у Байдена 99 делегатов, у Сандерса — 49, Майк Блумберг набирает семь делегатов, Элизабет Уоррен — четыре, а Тулси Габбард получила один голос.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#сша #праймериз #берни сандерс

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...