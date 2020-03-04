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7:09   4 Марта 2020
Весь мир

Депутаты предлагают ограничить продажу алкоголя в жилых домах

Депутаты предлагают ограничить продажу алкоголя в жилых домах

Депутаты Госдумы РФ доработали ко второму чтению законопроект, ограничивающий продажу алкоголя в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных жилых домах. Об этом сообщают «Ведомости».

Глава комитета по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн сообщил газете, что целью документа является борьба с «наливайками» — небольшими барами на первых этажах домов, которые торгуют алкоголем ночью. Россиян беспокоит шум посетителей данных заведений.

Согласно законопроекту, власти регионов смогут ограничивать время продажи алкоголя в общепите, расположенном в жилых домах и на прилегающих территориях, с возможностью полного запрета. Также власти субъектов РФ смогут устанавливать время распития алкоголя в этих заведениях.

Планируется, что на федеральном уровне будет установлена минимальная площадь зала обслуживания в данных заведениях — не менее 20 квадратных метров.

Хинштейн считает необходимым увязать эти ограничения со временем торговли в розничных магазинах. Так, предлагается установить их на федеральном уровне с 23 до 8 часов с возможностью ужесточения в регионе.

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Автор: Олег Королев
#алкоголь #госдума рф #наливайки

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