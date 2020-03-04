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6:17   4 Марта 2020
Весь мир

Индексы США закрылись падением из-за реакции ФРС на новый коронавирус

Индексы США закрылись падением из-за реакции ФРС на новый коронавирус

Ведущие фондовые индексы США закрылись серьезным снижением на фоне ухудшения ситуации в американской экономике.

Накануне ФРС США из-за рисков распространения нового коронавируса COVID-2019 для американской экономики понизила ключевую процентную ставку с 1,5-1,75 процента до 1-1,25 процента. Сначала биржи отреагировали ростом, а далее перешли к резкому падению.

По состоянию на 16:00 (00:00 по Москве) индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) обрушился на 2,96 процента, до 25911,67 пункта. В свою очередь индекс NASDAQ упал на три процента (до 8683,246 пункта), индекс S&P 500 - на 2,18 процента (до 3022,80 пункта).

Ранее доходности 30-летних и 10-летних государственных облигаций США также обновила исторический минимум после внеочередного заседания Федерального резерва США и снижения ключевой ставки сразу на 50 базисных пунктов.

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Автор: Олег Королев
#сша #биржа #коронавирус

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