Венедиктов поддержал мнение Канделаки о популизме политпрограммы Навального

Продюсер Тина Канделаки опубликовала на «Эхе Москвы» статью о политическом популизме в России, который активно представляет блогер Алексей Навальный. Об этом пишет ФАН.

Канделаки анализирует тенденцию, сравнивает Навального с главным соперником Дональда Трампа - социалистом Берни Сандерсом. Сопоставляя высказывания популистов, она отмечает, что за лозунгами «справедливость для всех» не стоит реального опыта управления и принятия сложных решений.

«Демократический социалист» Берни Сандерс, в отличие от опытного бизнесмена Трампа, никогда не занимался реальной экономикой, его опыт ограничен общественной работой. Он называет существующую экономическую модель США «шулерской», которая работает только для богатых.

Будучи политиком левого толка, он обещает всеобщее бесплатное высшее образование и бесплатную медицину, прогрессивную шкалу налогообложения и реформу капиталистической системы, приближающую США к скандинавской модели.

Канделаки отмечает, что блогер Навальный радуется за Сандерса и говорит делает похожие заявления. Так как в России медицина и образование в большей части бесплатны, Навальный «где нельзя пообещать дешевле, обещает лучше». По ее словам, опыта взаимодействия с реальными денежными потоками Навальный также не имеет. Блогер вряд ли думал об ответственности перед потенциальными избирателями за возможные провалы.

«Они (популисты), как правило, теоретики мира всеобщей справедливости. За их плечами нет успешного бизнеса, создания тысяч рабочих мест, серьезного вклада в ВВП страны или практической работы внутри бюрократического аппарата», — подчеркивает Канделаки.

Также она напоминала, что Навальный не предлагает никаких здоровых защитных мер по сохранению достижений российского бизнеса, подразумевающих успешность конкуренции на мировом рынке в условиях санкций, открытости. Однако, он прекрасно понимает, что если он заявит о планах защищать национальные интересы России, его перестанут поддерживать и одобрять на Западе.

Колонка Канделаки о популизме Сандерса и Навального привлекла внимание главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, который рассказал о ней в своем Telegram-канале.

Радиостанция никогда не поддерживало Навального безоговорочно, хотя и приглашала его на интервью. Вопросы лично к нему бывали и острыми, и неприятными, а о деятельности структур блогера «Эхо Москвы» писало только в позитивно-нейтральном ключе. Сейчас же Венедиктов продвигает статью, где Навального называют популистом.

Сам Навальный отреагировал на статью вяло, ретвитнув комментарий одного из своих почитателей. В нем говорится, что Канделаки купила дорогой автомобиль «Лаборгини», имеет заработок 113 миллионов рублей в год, а также подарила своему сыну пентхаус. Однако, автор твита не уточнил, как все это вяжется с тем, что написала Канделаки о Навальном и его американском кумире Сандерсе.

Навальный растерял значительную долю симпатий либеральных изданий после того, как заявил об «отвратительной ельцинской конституции, которую не стоит защищать». Он попытался исправить ситуацию, заявившись на «марш Немцова», где были также и противники конституционной реформы. Однако, Навальному это не помогло: пафосные позы и самолюбование в кругу «охранников» из числа сторонников лишь доказали, что его справедливо назвали популистом.

Считавший себя политиком и сильным оратором блогер может попробовать опровергнуть тезисы из статьи Канделаки. Однако, есть подозрение, что он этого не захочет. В прошлом году он уже доказал свою неспособность к серьезной дискуссии в беседе с главой The Bell Елизаветой Осетинской.

Очевидно, что блогер Навальный продолжит и дальше считать чужие деньги, собирать донаты и «торговать» лицом, поскольку он ничего другого и не умеет. Как отмечала Канделаки, риторика «мы за все хорошее и против всего плохого» может принести «лайк», но не голос в стране, где еще помнят распад СССР.