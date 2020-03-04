Число заразившихся новым коронавирусом в Японии достигло тысячи
Количество заразившихся новым типом коронавируса COVID-2019 в Японии достигло 1000 человек. Об этом сообщает информационное агентство «Киодо».
Большинство заразившихся являются пассажирами и членами экипажа круизного судна Diamond Princеss (706 человек). Еще 14 входили в состав групп, эвакуированных из Китая чартерными рейсами.
В 27 семи префектурах страны подтверждено 280 случаев заражения вирусом. Состояние 59 человек оценивается как тяжелое — они либо находятся в реанимации, либо им проводится искусственная вентиляция легких
Почти все люди с признаками заражения были госпитализированы. На текущий момент выздоровели и выписались из больниц 210 человек.
Наибольшее число зараженных зарегистрировано на Хоккайдо. На утро среды на острове зафиксировано 79 случаев. В губернаторстве введен режим ЧП, жителям региона не рекомендуется покидать свои дома без лишней необходимости.