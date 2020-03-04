Министры обороны США и Эстонии обсудили «российскую угрозу» Прибалтике

Министры обороны США и Эстонии Марк Эспер и Юри Луйк обсудили на встрече в Вашингтоне «российскую угрозу». Об этом сообщает Пентагон.

Министры говорили о заинтересованности в будущем Североатлантического альянса, а также заявляли об обеспокоенности в области безопасности. В частности, речь шла также о том, какую Россия несет угрозу для балтийских стран.

Отмечается, что американский министр обороны похвалил твердую приверженность Эстонии сдерживанию «российской агрессии», укреплению НАТО и продвижению общих интересов.

Ранее постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор заявил, что угрозы для Прибалтики со стороны России сейчас нет.

Россия неоднократно отрицала обвинения в том, что она представляет для сопредельных стран угрозу. Литва, Латвия и Эстония стали частью альянса в 2004 году. Это произошло задолго до того, как РФ стали обвинять в агрессии к соседним странам.