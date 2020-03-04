Депутат Вострецов рассказал о работе МИД РФ над освобождением россиян из тюрьмы ПНС Ливии

Депутат ГД РФ Сергей Вострецов принял участие в бессрочном пикете возле посольства Ливии в поддержку российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, удерживаемых в тюрьме так называемого Правительства национального согласия «Митига».

Вострецов рассказал ФАН, что направил письмо по данному вопросу напрямую главе МИД РФ Сергею Лаврову. Министр оперативно отреагировал, проинформировав парламентария о том, что МИД РФ сейчас ведет большую работу по освобождению Максима и Самера. Замглавы ведомства Михаил Богданов провел переговоры с Сарраджем на полях саммита «Россия-Африка» в Сочи, а сам Лавров на встрече в Москве лично разговаривал с главой ПНС Файзером Сарраджем о необходимости освободить и вернуть ученых на родину.

«Очевидно, что дипломаты предпринимают усилия по всем фронтам. Другой вопрос, в состоянии ли это выполнить Саррадж или какие-то другие, подконтрольные ему силы?» — задается вопросом депутат.

По мнению депутата, происходящее на данный момент в Ливии сложно проанализировать, из-за чего российское правительство ведет переговоры о незамедлительном освобождении социологов не только с так называемым Правительством национального согласия, но и другими правительствами. Он также напомнил, что ПНС получает поддержку от ряда европейских стран, которую нужно прекратить до начала общения.

Депутат пообещал, что похитившие российских ученых боевики будут наказаны. Он отметил, что возьмет ситуацию под контроль сам и будет напоминать о проблеме дипломатам. Вострецов выразил надежду, что до конца 2020 года российские социологи вернутся домой к семье.