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3:13   4 Марта 2020
Весь мир

Всемирный банк выделяет 12 миллиардов долларов на борьбу с новым коронавирусом

Всемирный банк выделяет 12 миллиардов долларов на борьбу с новым коронавирусом

Всемирный банк сообщил во вторник о выделении 12 миллиардов долларов на борьбу с эпидемией нового коронавируса COVID-19.

В заявлении банка говорится, что первый пакет помощи для борьбы с COVID-19 будет включать финансирование в объеме до 12 миллиардов долларов, восемь из которых будут выделены в ускоренном порядке.

ВБ поможет развивающимся странам укрепить систему здравоохранения, улучшить доступ к медуслугам для защиты людей от эпидемии нового коронавируса, усилить эпидемнадзор, а также активизировать мероприятия в области общественного здравоохранения и укрепить сотрудничество с частным сектором в целях уменьшения экономического воздействия.

Помощь будет предоставляться по линии организаций, входящих в ВБ — Международной финансовой корпорации, Международного банка реконструкции и развития и Международной ассоциации развития.

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Автор: Олег Королев
#всемирный банк #коронавирус

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