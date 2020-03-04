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3:06   4 Марта 2020
Весь мир

Боевики ПНС Ливии атакуют мирных жителей из аэропорта, прикрываясь гражданскими самолетами

Боевики ПНС Ливии атакуют мирных жителей из аэропорта, прикрываясь гражданскими самолетами

Стремление боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии прикрываться при обстрелах гражданскими лицами характерны для террористов по всему миру. Об этом заявил в интервью ФАН завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, член Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

Говоря о ситуации в аэропорту Митига он отметил, что в Сирии и Ливии действуют террористы, сущность которых заключается в стремлении прикрываться жизнями мирных жителей.

«Они проводят террористические акции, прикрываясь мирными жителями, атакуя исподтишка. Они могут атаковать гражданские самолеты», — подчеркнул эксперт.

Также политолог добавил, что ливийские террористы боятся открытого столкновения, поскольку понимают, что в нем они потерпят сокрушительное поражение.

«Обстрелы именно из аэропорта осуществляются с целью прикрыться гражданскими самолетами, пассажирами, такова сущность террористов во всем мире, мы это видим на примере террористов в Ливии, им не важна национальность гражданских», — заключил Кошкин.

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Автор: Олег Королев
#ливия #митига #пнс ливии

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