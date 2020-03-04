Боевики ПНС Ливии атакуют мирных жителей из аэропорта, прикрываясь гражданскими самолетами

Стремление боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии прикрываться при обстрелах гражданскими лицами характерны для террористов по всему миру. Об этом заявил в интервью ФАН завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, член Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

Говоря о ситуации в аэропорту Митига он отметил, что в Сирии и Ливии действуют террористы, сущность которых заключается в стремлении прикрываться жизнями мирных жителей.

«Они проводят террористические акции, прикрываясь мирными жителями, атакуя исподтишка. Они могут атаковать гражданские самолеты», — подчеркнул эксперт.

Также политолог добавил, что ливийские террористы боятся открытого столкновения, поскольку понимают, что в нем они потерпят сокрушительное поражение.