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2:26   4 Марта 2020
Весь мир

Число зараженных новым коронавирусом в Израиле возросло до 15

Число зараженных новым коронавирусом в Израиле возросло до 15

Новый коронавирус COVID-19 за прошедший день диагностирован еще у трех израильтян, сообщает Минздрав Израиля.

В сообщении говорится, что один из них вернулся из Италии 29 февраля. Сейчас все трое зараженных находятся на карантине.

Таким образом, общее число заразившихся достигло 15 человек.

Ранее министерство здравоохранения Израиля призвало граждан отказаться от полетов в Италию, а также обдумывать необходимость посещения других стран из-за эпидемии. Вернувшимся из Италии израильтянам предписывается пройти двухнедельный карантин на дому.

Такие же меры действуют для прибывающих из Южной Кореи, Японии, Сингапура, Южной Кореи, а также из китайских Макао и Гонконга. В феврале было полностью прекращено авиационное сообщение с КНР и закрыт въезд побывавшим там иностранцам.

В субботу Минздрав Израиля ввел обязательный карантин для израильтян, контактировавших с группой южнокорейских туристов. Под карантином уже находятся около 200 человек

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Автор: Олег Королев
#израиль #коронавирус

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