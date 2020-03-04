Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Венедиктов поддержал мнение Канделаки о популизме политпрограммы Навального

Венедиктов поддержал мнение Канделаки о популизме политпрограммы Навального

 Шерин: Идея «Яблока» назвать улицы именем Немцова не принесет пользы России

Шерин: Идея «Яблока» назвать улицы именем Немцова не принесет пользы России
Около 20 школьников отравились газом на западе Украины

Около 20 школьников отравились газом на западе Украины

 Бывший депутат Рады заявила, что Крым и Донбасс – это первые ласточки развала Украины

Бывший депутат Рады заявила, что Крым и Донбасс – это первые ласточки развала Украины
Укрепленные районы террористов срослись с постами Турции

Укрепленные районы террористов срослись с постами Турции

 Депутат Вострецов рассказал о работе МИД РФ над освобождением россиян из тюрьмы ПНС Ливии

Депутат Вострецов рассказал о работе МИД РФ над освобождением россиян из тюрьмы ПНС Ливии
Венедиктов поддержал мнение Канделаки о популизме политпрограммы Навального

Венедиктов поддержал мнение Канделаки о популизме политпрограммы Навального

 Шерин: Идея «Яблока» назвать улицы именем Немцова не принесет пользы России

Шерин: Идея «Яблока» назвать улицы именем Немцова не принесет пользы России
Около 20 школьников отравились газом на западе Украины

Около 20 школьников отравились газом на западе Украины

 Бывший депутат Рады заявила, что Крым и Донбасс – это первые ласточки развала Украины

Бывший депутат Рады заявила, что Крым и Донбасс – это первые ласточки развала Украины
Укрепленные районы террористов срослись с постами Турции

Укрепленные районы террористов срослись с постами Турции

 Депутат Вострецов рассказал о работе МИД РФ над освобождением россиян из тюрьмы ПНС Ливии

Депутат Вострецов рассказал о работе МИД РФ над освобождением россиян из тюрьмы ПНС Ливии
2:07   4 Марта 2020
Весь мир

ЦПВС опроверг обвинения в адрес Сирии из-за обострения кризиса в Идлибе

ЦПВС опроверг обвинения в адрес Сирии из-за обострения кризиса в Идлибе

Обвинения представителей ЕС, США и Турции в адрес сирийских властей в создании «гуманитарного кризиса» несостоятельна, заявил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев.

По его словам, действия сирийской армии, которая вынуждена бороться с террористами, используется для обвинения в адрес Дамаска.

Журавлев сообщил, что объективные фактические данные ЦПВС опровергают любые попытки заинтересованных стран или организаций использовать вынужденные ответные действия войск Сирий против террористов в Идлибе в январе-феврале текущего года для обвинений в якобы гуманитарном кризисе.

Также в ЦПВС сообщили, что Турция гонит в сторону греческой границы около 130 тысяч беженцев. Журавлев подчеркнул, что две трети из них не являются сирийскими гражданами — это афганцы, иракцы и африканцы.

Накануне власти Турции сообщили, что на фоне обострения ситуации в сирийском Идлибе они больше не смогут сдерживать поток мигрантов и беженцев. После этого Анкара открыла границы с ЕС.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#сирия #турция #беженцы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...