ЦПВС опроверг обвинения в адрес Сирии из-за обострения кризиса в Идлибе

Обвинения представителей ЕС, США и Турции в адрес сирийских властей в создании «гуманитарного кризиса» несостоятельна, заявил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев.

По его словам, действия сирийской армии, которая вынуждена бороться с террористами, используется для обвинения в адрес Дамаска.

Журавлев сообщил, что объективные фактические данные ЦПВС опровергают любые попытки заинтересованных стран или организаций использовать вынужденные ответные действия войск Сирий против террористов в Идлибе в январе-феврале текущего года для обвинений в якобы гуманитарном кризисе.

Также в ЦПВС сообщили, что Турция гонит в сторону греческой границы около 130 тысяч беженцев. Журавлев подчеркнул, что две трети из них не являются сирийскими гражданами — это афганцы, иракцы и африканцы.

Накануне власти Турции сообщили, что на фоне обострения ситуации в сирийском Идлибе они больше не смогут сдерживать поток мигрантов и беженцев. После этого Анкара открыла границы с ЕС.