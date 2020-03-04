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1:43   4 Марта 2020
Весь мир

Количество заразившихся коронавирусом вне КНР превысило десять тысяч

Количество заразившихся коронавирусом вне КНР превысило десять тысяч

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала за день более 1,7 тысячи новых случаев заражения новым коронавирусом COVID-2019 за пределами Китая.

В опубликованном на сайте организации говорится, что общее число зараженных вне КНР достигло 10 566 человек в 72 странах мира. После этого за последние сутки было зафиксировано 1792 новых случая заражения. Число летальных исходов возросло до 166 (37 за прошедший день).

Коронавирус COVID-2019 распространился еще на восемь стран, в том числе на Саудовскую Аравию, Португалию, Тунис, Латвию, Марокко, Иорданию, Андорру и Сенегал.

По последним данным ВОЗ, числе жертв в материковой части КНР составило 80 304 человек, из них скончались 2946. Общее число заразившихся во всем мире составляет 90 870 человек.

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Автор: Олег Королев
#воз #коронавирус

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