Количество заразившихся коронавирусом вне КНР превысило десять тысяч

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала за день более 1,7 тысячи новых случаев заражения новым коронавирусом COVID-2019 за пределами Китая.

В опубликованном на сайте организации говорится, что общее число зараженных вне КНР достигло 10 566 человек в 72 странах мира. После этого за последние сутки было зафиксировано 1792 новых случая заражения. Число летальных исходов возросло до 166 (37 за прошедший день).

Коронавирус COVID-2019 распространился еще на восемь стран, в том числе на Саудовскую Аравию, Португалию, Тунис, Латвию, Марокко, Иорданию, Андорру и Сенегал.

По последним данным ВОЗ, числе жертв в материковой части КНР составило 80 304 человек, из них скончались 2946. Общее число заразившихся во всем мире составляет 90 870 человек.