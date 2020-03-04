Около 20 школьников отравились газом на западе Украины

Одиннадцать школьников в Винницкой области на Украине отравились газом, сообщает пресс-служба нацполиции.

Инцидент произошел 3 марта, в городе Могилев-Подольский. За медицинской помощью обратились 18 школьников, 11 из которых в итоге были госпитализированы.

Полицейские выяснили, что подростки отравились парами газа пропана. Утечка газа произошла во время замены баллона возле кафе, которое находится рядом с учебным заведением.

Возраст доставленных в больницу школьников - 13 и 14 лет. По факту инцидента проводится проверка по статье УК Украины «загрязнение атмосферного воздуха».

В середине января сообщалось, что на севере Чехии гости кафе отравились угарным газом. По предварительным данным, газ попал из котельной в кухню и ресторанный зал. Пострадали 11 человек, в больницу была доставлена одна посетительница.