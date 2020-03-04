Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Венедиктов поддержал мнение Канделаки о популизме политпрограммы Навального

Венедиктов поддержал мнение Канделаки о популизме политпрограммы Навального

 Шерин: Идея «Яблока» назвать улицы именем Немцова не принесет пользы России

Шерин: Идея «Яблока» назвать улицы именем Немцова не принесет пользы России
Около 20 школьников отравились газом на западе Украины

Около 20 школьников отравились газом на западе Украины

 Бывший депутат Рады заявила, что Крым и Донбасс – это первые ласточки развала Украины

Бывший депутат Рады заявила, что Крым и Донбасс – это первые ласточки развала Украины
Укрепленные районы террористов срослись с постами Турции

Укрепленные районы террористов срослись с постами Турции

 Депутат Вострецов рассказал о работе МИД РФ над освобождением россиян из тюрьмы ПНС Ливии

Депутат Вострецов рассказал о работе МИД РФ над освобождением россиян из тюрьмы ПНС Ливии
Венедиктов поддержал мнение Канделаки о популизме политпрограммы Навального

Венедиктов поддержал мнение Канделаки о популизме политпрограммы Навального

 Шерин: Идея «Яблока» назвать улицы именем Немцова не принесет пользы России

Шерин: Идея «Яблока» назвать улицы именем Немцова не принесет пользы России
Около 20 школьников отравились газом на западе Украины

Около 20 школьников отравились газом на западе Украины

 Бывший депутат Рады заявила, что Крым и Донбасс – это первые ласточки развала Украины

Бывший депутат Рады заявила, что Крым и Донбасс – это первые ласточки развала Украины
Укрепленные районы террористов срослись с постами Турции

Укрепленные районы террористов срослись с постами Турции

 Депутат Вострецов рассказал о работе МИД РФ над освобождением россиян из тюрьмы ПНС Ливии

Депутат Вострецов рассказал о работе МИД РФ над освобождением россиян из тюрьмы ПНС Ливии
1:31   4 Марта 2020
Ближнее зарубежье

Около 20 школьников отравились газом на западе Украины

Около 20 школьников отравились газом на западе Украины

Одиннадцать школьников в Винницкой области на Украине отравились газом, сообщает пресс-служба нацполиции.

Инцидент произошел 3 марта, в городе Могилев-Подольский. За медицинской помощью обратились 18 школьников, 11 из которых в итоге были госпитализированы.

Полицейские выяснили, что подростки отравились парами газа пропана. Утечка газа произошла во время замены баллона возле кафе, которое находится рядом с учебным заведением.

Возраст доставленных в больницу школьников - 13 и 14 лет. По факту инцидента проводится проверка по статье УК Украины «загрязнение атмосферного воздуха».

В середине января сообщалось, что на севере Чехии гости кафе отравились угарным газом. По предварительным данным, газ попал из котельной в кухню и ресторанный зал. Пострадали 11 человек, в больницу была доставлена одна посетительница.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#украина #газ

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...