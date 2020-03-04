Турция разместит дополнительные системы ПВО в Сирии

Анкара разместит в Сирии дополнительные системы ПВО. Об этом пишет газета Daily Sabah со ссылкой на главу секретариата оборонной промышленности при администрации турецкого президента Исмаила Демира.

По его словам, системы турецкого производства для перехвата целей на низких высотах HİSAR-A будут развернуты через неделю. Кроме того, Анкара планирует размещать в Сирии системы HİSAR-O, которая позволяет перехватывать цели на средних высотах.

На данный момент в Сирии уже развернуты турецкие системы Korkut.

С конца января сирийская армия начала наступательную операцию в Идлибе против террористов. Через несколько дней турецкие власти сообщили о потерях среди военнослужащих из-за действий Дамаска. Анкара также заявила об ответном ударе по правительственным силам и многочисленных потерях армии Сирии. Российский Центр по примирению опроверг данную информацию.

В середине февраля боевики при поддержке турецкой артиллерии попытались прорвать позиции правительственных сил в Идлибе. Атаку удалось отбить благодаря запрошенной Дамаском помощи российских Су-24.