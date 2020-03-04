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0:23   4 Марта 2020
Весь мир

Турция сообщило о гибели одного военного в сирийском Идлибе

Турция сообщило о гибели одного военного в сирийском Идлибе

Министерство обороны Турции сообщило о гибели еще одного турецкого военного в сирийской провинции Идлиб. Об этом ведомство сообщает во вторник.

Отмечается, что в результате обстрела со стороны сирийской армии в Идлибе погиб один турецкий военный, еще девять получили ранения. Армия Турции в ответ ведет огонь по 82 целям Дамаска в данном районе.

Ведомство утверждает, что ответным огнем было уничтожено девять танков, две гаубицы, два военных автомобиля, и также шесть многоствольных ракетных установок. Было «обезврежено» 299 сирийских солдат.

Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля боевики группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* начали наступление на позиции сирийских правительственных войск. Сирийские силы открыли ответный огонь. В итоге под удары попали турецкие военные, которые не должны были там находиться. В результате погибли 6 турецких военных, ранения получили более 30 человек.

*«Хайят Тахрир аш-Шам» - террористическая группировка, запрещена в РФ.

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Автор: Олег Королев
#сирия #идлиб #турция

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