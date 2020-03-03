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23:06   3 Марта 2020
Весь мир

Шаповалов назвал сомнительной турецкую стратегию травли по отношению к России

Шаповалов назвал сомнительной турецкую стратегию травли по отношению к России

Развернутая в Турции травля по отношению к россиянам напрямую связана со скорой встречей российского и турецкого лидеров Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, которая назначена на 5 марта.

Такое мнение в беседе с Федеральным агентством новостей высказал замдиректора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов.

По его словам, турецкая сторона намерено идет на провокации, пытаясь оказать давление на Россию.

Также политолог предположил, что Эрдоган путем силовых методов в отношении журналистов Sputnik пытается поднять свой авторитет в глазах турецкого народа, показывая себя волевым и сильным лидером.

«Сомнительная, на самом деле, стратегия, сомнительная практика, поскольку все-таки придется отвечать за эти действия. Очевидно, что они нисколько не усиливают позицию Турции в диалоге с Россией, а напротив – делают ее уязвимой», — добавил Шаповалов в заключение.

Шаповалов назвал сомнительной турецкую стратегию травли по отношению к России

Напомним, травля россиян в Турции усилилась в последнее время на фоне обострения ситуации в Сирии. Анкару не устраивают успехи сирийской армии, которая освобождает от боевиков все большие территории. Эрдоган, пытаясь оставить под контролем Турции приграничные северные районы Сирии, направил на помощь боевикам подразделения турецкой армии.

Россия, со своей стороны, оказывает большую помощь Дамаску в деле сирийского урегулирования. В связи с этим в интернете появляется в се больше публикаций антироссийской направленности, оскорблений и угроз, оставленных турецкими пользователями, но начало этому положили официальные лица, чьи пространные заявления и видеоролики о турецком превосходстве наводнили социальные сети.

1 марта власти Турции повысили уровень агрессии, устроив обыски в редакциях агентства Sputnik, а также задержав трех журналистов и главного редактора издания Махира Бозтепе «в связи с их профессиональной деятельностью». После того, как в ситуацию вмешался МИД РФ, журналистов отпустили.

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Автор: Александр Люблинский
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