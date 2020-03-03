Шерин: Идея «Яблока» назвать улицы именем Немцова не принесет пользы России

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов раскритиковал предложение партии «Яблоко» присвоить имя политика Бориса Немцова объектам в Москве, Петербурге, Нижнего Новгорода, Ярославля и Сочи.

По мнению Милонова, Борис Немцов войдет в историю нашей страны как предатель Родины, причастный к самым печальным и трагическим событиям, и совершенно незачем называть его именем улицы российских городов.

Ранее партия «Яблоко» обратилась к властям Москвы с предложением переименовать Большой Москворецкий мост в мост Немцова, так как именно там в 2015 году политик был убит. Также яблочники обратились к петербургскому губернатору с предложением присвоить имя Немцова новой улице, площади или проспекту. Аналогичные обращения «Яблоко» разослало также властям Нижнего Новгорода, Ярославля и Сочи.

Комментируя данную инициативу в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН), член думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов напомнил о некоторых фактах биографии Бориса Немцова и высказал мнение, что, покинув государственную службу, этот человек вел «жалкое существование червяка-предателя» — мало что из себя представляя он пытался много кричать, но по сути был «угасающим белым карликом».

«Что касается времени, когда он работал головой и пытался руководить страной вместе с [Анатолием] Чубайсом (тогда — первый вице-премьер, а в последующем министр финансов РФ. — прим. Ред.), то тут можно поставить четкую оценку. Если его имя и должно войти в историю России, то только с оценкой минус», — добавил Милонов.

Также депутат отметил, что именно во время нахождения Немцова во властных кругах была развязана межнациональная война, ликвидировать которую пришлось уже другим политикам. Именно Немцов и его соратники пытались рассорить русский и чеченский народы.

«[Они] шли на поводу у олигархов, и это, конечно, запомнилось как новое смутное время, а именно — самые печальные и трагические времена, которые унесли несчитанное количество человеческих жизней, разбили человеческие судьбы. Это были времена предателей, в числе которых и сам Немцов», — напомнил Милонов.

Сама же партия «Яблоко», которая сейчас предлагает называть именем Немцова улицы в российских городах, это «плоть от плоти и кровь от крови порождение печальных лет ельцинского правления», подчеркнул парламентарий. Яблочники, по словам Милонова, до сих пор опираются на ценности, провозглашавшиеся в те сложные времена.

«Она [партия «Яблоко»] была формально марионеточной оппозиционной партией Ельцина. Но по сути дела, она предлагала идеи, которые были еще похлеще ельцинских, — добавил депутат. — У них были финансовые аферы — так что ее можно назвать «партией политических Мавроди». Слава богу, что страна не пошла по пути политической аферы «500 дней», которая бы окончательно уничтожила Россию и отдала ее на разорение внешним силам».

Также с идеей «Яблока» переименовать городские объекты в часть Немцова не согласился первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин. По его мнению, таким образом, яблочники просто пытаются привлечь внимание к себе, а российскому обществу их инициатива пользы не принесет.