Шерин: Идея «Яблока» назвать улицы именем Немцова не принесет пользы России
Депутат Государственной Думы Виталий Милонов раскритиковал предложение партии «Яблоко» присвоить имя политика Бориса Немцова объектам в Москве, Петербурге, Нижнего Новгорода, Ярославля и Сочи.
По мнению Милонова, Борис Немцов войдет в историю нашей страны как предатель Родины, причастный к самым печальным и трагическим событиям, и совершенно незачем называть его именем улицы российских городов.
Ранее партия «Яблоко» обратилась к властям Москвы с предложением переименовать Большой Москворецкий мост в мост Немцова, так как именно там в 2015 году политик был убит. Также яблочники обратились к петербургскому губернатору с предложением присвоить имя Немцова новой улице, площади или проспекту. Аналогичные обращения «Яблоко» разослало также властям Нижнего Новгорода, Ярославля и Сочи.
Комментируя данную инициативу в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН), член думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов напомнил о некоторых фактах биографии Бориса Немцова и высказал мнение, что, покинув государственную службу, этот человек вел «жалкое существование червяка-предателя» — мало что из себя представляя он пытался много кричать, но по сути был «угасающим белым карликом».
«Что касается времени, когда он работал головой и пытался руководить страной вместе с [Анатолием] Чубайсом (тогда — первый вице-премьер, а в последующем министр финансов РФ. — прим. Ред.), то тут можно поставить четкую оценку. Если его имя и должно войти в историю России, то только с оценкой минус», — добавил Милонов.
Также депутат отметил, что именно во время нахождения Немцова во властных кругах была развязана межнациональная война, ликвидировать которую пришлось уже другим политикам. Именно Немцов и его соратники пытались рассорить русский и чеченский народы.
«[Они] шли на поводу у олигархов, и это, конечно, запомнилось как новое смутное время, а именно — самые печальные и трагические времена, которые унесли несчитанное количество человеческих жизней, разбили человеческие судьбы. Это были времена предателей, в числе которых и сам Немцов», — напомнил Милонов.
Сама же партия «Яблоко», которая сейчас предлагает называть именем Немцова улицы в российских городах, это «плоть от плоти и кровь от крови порождение печальных лет ельцинского правления», подчеркнул парламентарий. Яблочники, по словам Милонова, до сих пор опираются на ценности, провозглашавшиеся в те сложные времена.
«Она [партия «Яблоко»] была формально марионеточной оппозиционной партией Ельцина. Но по сути дела, она предлагала идеи, которые были еще похлеще ельцинских, — добавил депутат. — У них были финансовые аферы — так что ее можно назвать «партией политических Мавроди». Слава богу, что страна не пошла по пути политической аферы «500 дней», которая бы окончательно уничтожила Россию и отдала ее на разорение внешним силам».
Также с идеей «Яблока» переименовать городские объекты в часть Немцова не согласился первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин. По его мнению, таким образом, яблочники просто пытаются привлечь внимание к себе, а российскому обществу их инициатива пользы не принесет.
«Здесь никакой пользы нет. Практического и прикладного применения у их предложения не будет. «Яблоко» прекрасно понимает, что эта инициатива обречена на провал. На имени усопшего человека откровенно начинают спекулировать. Прямо такие все стали поклонники Немцова, который членом партии «Яблоко» никогда не был», — отметил парламентарий.