Вишневский хочет лишить россиян права голосовать по конституционной реформе

Депутат петербургского ЗакС Борис Вишневский выступил в «Новой Газете» с критикой поправок в Конституцию, предложенных рабочей группой и президентом России, полный текст которых появился сегодня. Вишневский рассказал, что с его точки зрения не так в поправках, которые ранее активно обсуждали, подробно остановившись на обосновании процедуры всенародного голосования.

Никаких новых поводов покритиковать сами поправки он не нашел: упоминание Бога в чисто риторическом ключе («Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в бога, а также преемственность развития Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство»), нарушает права атеистов и норму о светском государстве, хотя из текста поправки такого никак не следует.

Закрепление приоритета защиты исторической правды и недопустимости умаления подвигов по защите Отечества для Вишневского неправомерно, так как якобы не позволяет критиковать действия руководства СССР времен войны, чего опять же нет в тексте поправки.

Предложение нормы об укреплении международной безопасности и мира вызывает у Вишневского насмешку — якобы Россия ее нарушила, уничтожая международный терроризм в Сирии и присоединив Крым. Насмешку вызывает и предложение о закреплении понятия брака как союза мужчины и женщины, план обязать муниципальные органы самоуправления обеспечить доступность медицинской помощи (депутат сразу интересуется, выделят ли на реализацию этих полномочий средства), и многое другое.

Но самые главные вопросы у Вишневского не к содержанию поправок, а к процедуре их принятия. На ней депутат остановился очень подробно, разбирая по пунктам соответствующие статьи нынешней редакции Конституции.

Так Вишневский указывает, что в 136-й статье Конституции уже записано, что поправки к 3-8 главам вступают в силу, если их одобряют органы законодательной власти не менее двух третей субъектов РФ, а процедура одобрения прописана в 108 статье, которая гласит, что Федеральный конституционный закон считается принятым, если его одобрило не менее трех четвертей членов Совфеда и двух третей депутатов Госдумы, после чего в течение 14 дней его должен подписать президент, и никакого «общенародного голосования» не требуется.

То есть, Вишневского принципиально не устраивает именно предложенный «особый порядок» утверждения поправок — то, что президент предлагает проголосовать за изменение Основного закона всем россиянам, наделенным избирательным правом вместо того, чтобы принять их по существующей процедуре.

Особый порядок предусматривает, что после того, как проголосуют депутаты Госдумы и сенаторы, положения о процедуре голосования проверит Конституционный суд. По мнению Вишневского, Конституционный суд не имеет права проверять непринятые поправки, и, фактически, должен подтвердить законность нарушения 136 статьи, чтобы сделать легальным и законным плебисцит. Вывод делается однозначный: судьи пойдут на это.

Вишневский не объясняет, почему общенародное голосование — это плохо, и в чем выгода верховной власти в усложнении процедуры: если следовать логике автора — Госдума и Совфед у нас «послушные» и проголосуют так, как скажет власть, утвердив все предложения, и это позволяет сделать существующий закон.

Альтернативные поправки «Яблока»: нет защите интересов страны

Но в финале Вишневский все-таки вышел на главную причину своего недовольства. Юристы «Яблока», пишет депутат, уже разобрали по пунктам все нововведения и нашли массу нестыковок, предложив и собственные поправки, однако их никак не учли, и даже не дают широко обсуждать где-то за пределами «Эха Москвы» или «Новой Газеты».

Альтернативные поправки партии «Яблоко» лежат на сайте в открытом доступе — их можно прочитать, и, при желании, обсудить хоть в СМИ, хоть в блогах.

Суть сводится к максимальному ограничению президентской власти, сокращению срока президентства до четырех лет, отказу от призыва на военную службу, закрепление «мирного характера внешней политики» и обязанности получать санкцию парламента для использования армии за рубежом. Отдельно стоит вопрос о пытках — по мысли авторов, они должны быть названы тяжким преступлением именно в Конституции, хотя об этом уже говорит существующий Уголовный кодекс в ст. 302.

Характер предложений «Яблока» подчеркнуто пацифистский, и многим демократам это может понравиться. Но авторы не отвечают на вопросы: как перевести армию полностью на контракт и сохранить ее численность и боеспособность, не раздувая военный бюджет, что делать, если внешнеполитические интересы России все-таки требуют присутствия ее военного контингента в других странах, и самое главное — кто должен быть в парламенте и Федеральном Собрании, чтобы с гарантией обеспечить «мирный характер внешней политики», и обоснованность применения армии.

Любопытно, что предложения касательно внутренней политики и социальной сферы «Яблоко» не выделяет как главные — упор в «Конституции свободных людей» делается именно на ограничение применения армии, как будто ради этого она и писалась. При этом предложение «защищать интересы соотечественников за рубежом», которое внесла рабочая группа президента, Вишневскому также не нравится, и вызывает ассоциации исключительно с «вежливыми людьми», которые депутату неприятны.

Не защищать соотечественников, не использовать военную силу, не выделять как приоритет защиту территориальной целостности, не отказываться от преимуществ наследницы СССР — такое чувство, что «Яблоко» сочиняло альтернативные поправки в Конституцию России в интересах какой-то другой страны. Но время, когда общество могло легко принять это как данность, прошло и даже сам Вишневский наверняка понимает, что вынеси власть предложения «Яблока» на голосование, у них нет шансов быть признанными.