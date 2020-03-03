Трех жителей Пензенской области поместили в карантин после возвращения из Ирана

Три человека, вернувшиеся в Пензенскую область из Ирана, были помещены в стационар под наблюдение медиков, несмотря на то, что взятые у них анализы на коронавирус оказались отрицательными.

Об этом во вторник вечером сообщает пресс-служба Минздрава Пензенской области, отмечая, что данная мера была принята в целях профилактики распространения коронавируса.

«Трое жителей Пензенской области, прибывшие из деловой поездки из Ирана, являясь контактными, изолированы под медицинское наблюдение в стационар Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи. Анализы на коронавирус, взятые у контактных лиц, отрицательные», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что все трое будут оставаться под наблюдением 14 дней. На данный момент в Пензенской области нет ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусом.