Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Венедиктов поддержал мнение Канделаки о популизме политпрограммы Навального

Венедиктов поддержал мнение Канделаки о популизме политпрограммы Навального

 Шерин: Идея «Яблока» назвать улицы именем Немцова не принесет пользы России

Шерин: Идея «Яблока» назвать улицы именем Немцова не принесет пользы России
Около 20 школьников отравились газом на западе Украины

Около 20 школьников отравились газом на западе Украины

 Бывший депутат Рады заявила, что Крым и Донбасс – это первые ласточки развала Украины

Бывший депутат Рады заявила, что Крым и Донбасс – это первые ласточки развала Украины
Укрепленные районы террористов срослись с постами Турции

Укрепленные районы террористов срослись с постами Турции

 Депутат Вострецов рассказал о работе МИД РФ над освобождением россиян из тюрьмы ПНС Ливии

Депутат Вострецов рассказал о работе МИД РФ над освобождением россиян из тюрьмы ПНС Ливии
Венедиктов поддержал мнение Канделаки о популизме политпрограммы Навального

Венедиктов поддержал мнение Канделаки о популизме политпрограммы Навального

 Шерин: Идея «Яблока» назвать улицы именем Немцова не принесет пользы России

Шерин: Идея «Яблока» назвать улицы именем Немцова не принесет пользы России
Около 20 школьников отравились газом на западе Украины

Около 20 школьников отравились газом на западе Украины

 Бывший депутат Рады заявила, что Крым и Донбасс – это первые ласточки развала Украины

Бывший депутат Рады заявила, что Крым и Донбасс – это первые ласточки развала Украины
Укрепленные районы террористов срослись с постами Турции

Укрепленные районы террористов срослись с постами Турции

 Депутат Вострецов рассказал о работе МИД РФ над освобождением россиян из тюрьмы ПНС Ливии

Депутат Вострецов рассказал о работе МИД РФ над освобождением россиян из тюрьмы ПНС Ливии
20:52   3 Марта 2020
Россия

Семеро жителей Самары пострадали при взрыве газа в жилом доме

Семеро жителей Самары пострадали при взрыве газа в жилом доме

Семь человек, в том числе трое детей, пострадали при взрыве газа в жилом двухэтажном доме в Самаре.

Об этом в понедельник вечером со ссылкой на местные экстренные службы сообщает агентство ТАСС.

«В двухэтажном доме, по предварительным данным, произошел взрыв газового котла», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в результате взрыва произошло частичное обрушение здания. В ходе разбора завалов спасатели извлекли из-под обломков живыми двух женщин. Больше людей под завалами нет.

В то же время в пресс-службе МЧС по Самарской области уточнили, что взрыв газового оборудования произошел в доме 126 по улице Арцыбушевской

«В результате произошло обрушение внешней стены, это пока информация предварительная», — добавили в ведомстве.

На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб, также туда выехала глава города Елена Лапушкина.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #происшествия #взрыв #чп #газ #пострадавшие #самара

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...