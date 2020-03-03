Семеро жителей Самары пострадали при взрыве газа в жилом доме

Семь человек, в том числе трое детей, пострадали при взрыве газа в жилом двухэтажном доме в Самаре.

Об этом в понедельник вечером со ссылкой на местные экстренные службы сообщает агентство ТАСС.

«В двухэтажном доме, по предварительным данным, произошел взрыв газового котла», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в результате взрыва произошло частичное обрушение здания. В ходе разбора завалов спасатели извлекли из-под обломков живыми двух женщин. Больше людей под завалами нет.

В то же время в пресс-службе МЧС по Самарской области уточнили, что взрыв газового оборудования произошел в доме 126 по улице Арцыбушевской

«В результате произошло обрушение внешней стены, это пока информация предварительная», — добавили в ведомстве.

На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб, также туда выехала глава города Елена Лапушкина.