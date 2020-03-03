Леонков указал на способность «Тор-М1» успокоить находящихся на горячей волне турок

В результате стремления Турции отстоять интересы собственной страны в сирийской зоне деэскалации «Идлиб» можно заметить появление в воздушном пространстве данного региона турецких военные БПЛА, которые работают не в интересах Сирийской арабской армии (САА). В итоге сирийские бойцы уже успели сбить несколько подобных дронов, обломки которых иногда преподносятся турецкими националистическими силами в качестве подтверждения успешного противостояния протурецких сил сирийской авиации. Данное положение дел в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал военный эксперт Алексей Леонков, отметив: «Однако впоследствии выясняется, что все эти сообщения были фейком, но турки не спешат их опровергать, так как их СМИ на горячей волне пытаются внутри страны показывать, какая турецкая армия непобедимая».

В данном контексте эксперт обратил внимание на возможности сирийской армии оградить себя от проникновения турецкой авиации в Идлиб, указывая на то, что самолеты ВВС Турции могут эффективно уничтожаться и комплексами С-200, которые находятся в распоряжении САА. При этом им было указано на необходимость усиления ПВО для обеспечения безопасности сирийских солдат от возможного недружественного использования дронов турецкой стороной. Также им был предложен свой вариант решения данной задачи, в рамках которого ЗРПК «Тор-М1» может успокоить находящихся на горячей волне турок.

«Я бы туда командировал несколько расчетов комплексов «Тор», — заявил Леонков, а затем отметил: «Это очень хорошая надежная машина, великолепно себя показавшая в борьбе с беспилотниками. Турцию нужно успокаивать, они сейчас на горячей волне». Указывая на реалистичность своего плана, эксперт обратил внимание на то, что российские военные сейчас получают «Тор-М2», на фоне чего российская сторона может «подарить» сирийским союзникам несколько единиц ЗРПК предыдущего поколения.

Ранее сообщалось о том, что турецкими силами над Идлибом был сбит сирийский самолет.