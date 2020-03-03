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19:22   3 Марта 2020
Россия

В РФ раскусили сценарий НАТО по «уничтожению» России

В РФ раскусили сценарий НАТО по «уничтожению» России

Обладание лишь одной военной мощью не является залогом победы РФ в современном противостоянии с потенциальными агрессорами. Подобное мнение в интервью Федеральному агентству новостей высказал политолог Андрей Иванов. При этом эксперт указал на то, что Шойгу раскусил правила игры Запада против России. Так, комментируя проведение в Польше широкомасштабных военных учений США DEFENDER 2020, эксперт отметил отсутствие существенных угроз от этой очередной попытки НАТО лишний раз запугать россиян.

«Благодаря министру обороны Сергею Шойгу боеспособность российской армии находится на хорошем уровне, у войск есть и современное вооружение, и отработаны современные тактики ведения войны», — заявил Иванов. При этом им было отмечено осознание российским командованием смещения противостояния из чисто военной плоскости к гибридному противостоянию. В результате реализация сценария НАТО по «уничтожению» России становится возможна при создании не только внешних благоприятных условий, но и внутренних.

«Когда в Польше проходят учения войск, то одновременно вынашиваются планы устроить в Москве либеральный Майдан», — отметил Иванов, а затем указал на осведомленность российского командования на этот счет: «В России это знают, к этому готовятся». Резюмируя данную ситуацию в противостоянии стран Запада с РФ, политолог подчеркнул, что в современных условиях «оборона и безопасность строится из двух компонентов: перевооружения армии и укрепление политической стабильности. На это требуются дополнительные силы, но таковы сегодня правила игры».

Ранее постоянный представитель США при НАТО  Кей Бейли Хатчисон на фоне обострения ситуации в Идлибе призвала Турцию отказаться от С-400.

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Автор: Олег Королев
#россия #сша #нато

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