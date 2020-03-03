Опубликовано видео инструктажа по штурму Депздрава от главы «Альянса врачей»

Глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева принудила матерей из района Тропарево-Никулино в Москве дать на камеру ложную информацию. Она также заставила женщин раскритиковать местную власть и выдвинуть ей ультиматум.

В группе «ВК» «Альянса врачей» появился пост, где матери «ставят ультиматум» власти из-за закрытой в Москве поликлиники №131 в районе Тропарево-Никулино. Если их условия не будут выполнены, то в ближайшую субботу 7 марта они обещали «всей массой с колясками и детьми» прийти к зданию Департамента здравоохранения Москвы с требованием вернуть больницу.

«Мои дети тоже обслуживаются в Москве. Я от всех родителей заявляю, что власти, закрыв эту поликлинику, обеспечили угрозу для жизни наших детей», — заявила Васильева.

На запись «Альянса врачей» обратили внимание Telegram-каналы «Кремлевская прачка» и «Укол зонтиком», которые подчеркнули, что связанная с блогером Алексеем Навальным Васильева принуждает женщин говорить не совсем то, что они хотят.

Позднее в сети появился ролик, где показано, каким образом было записано размещенное в группе во «ВКонтакте» видео. «Режиссером» выступила Анастасия Васильева, которая прямым текстом указывала матерям, что и как говорить на камеру.

«Ничего страшного даже если дети будут плакать, даже хорошо. Мы идем к Департаменту здравоохранения и будем там стоять, пока вы не выполните наши требования. Это ультиматум в виде похода, можно даже сказать, штурм Департамента», — объяснила Васильева присутствующим.

Речь одной из матерей не понравилась Васильевой из-за малого масштаба действий и вялой экспрессивности говорящей, поэтому глава «Альянса» объяснила женщине, как говорить на камеру правильно.

«Очень долго, надо коротко сказать. Не надо только говорить Тропарево-Никулино. Нас поддерживают родители всей страны. Мы категорически требуем, не надо расшифровывать, это мы потом расшифруем. Вам надо сказать посыл: "если вы не выполняете наши требования, мы идем к вам"», — указала Васильева.

Очевидно, что соратница Навального воспользовалась незнанием матерей, поскольку перед закрытием администрация поликлиники опубликовала документ, в котором разъяснялось, куда обращаться с детьми в случае заболевания. Очевидно, что один из неосведомленных родителей опубликовал пост на «Пикабу», в котором призвал подписать петицию против закрытия поликлиники №131.

Опубликовавшему в комментариях разъяснили, что неподалеку находится еще одна поликлиника, в которую можно обратиться при заболевании детей. От закрытой больницы до другого отделения — 20 минут езды на общественном транспорте, что по меркам Москвы немного.

В роли «режиссера» и «автора сценария» провокаций Васильева выступает не первый раз. Например, в декабре 2019 года соратница Навального рассказала о якобы «увольнении врачей Росгвардией» в Москве. Тогда она заявила, что врачей из гинекологического отделения Городской клинической больницы №1 якобы заставили написать заявления на увольнении по собственному желанию. Не подчинившихся собирались «давить» посредством сотрудников Росгвардии. Новость ожидаемо была подхвачена оппозиционными СМИ. Фейк распространялся до тех пор, пока в ситуацию не вмешался глава Минздрава Москвы Анатолий Хрипун, в результате чего выяснилось, что никого увольнять не собирались. Из 62 врачей 16 специалистов получат работу в других подразделениях больницы, остальным предложили работу в других учреждениях. А сотрудников Росгвардии вызвал охранник, нажавший тревожную кнопку после обращения неизвестного лица, предположительно, связанного с Васильевой.

В январе 2020 года Васильева для раздувания скандала привлекла британского журналиста, работавшего на СМИ США. Тогда глава «Альянса врачей» устроила провокацию в больнице города Богданович. Соратница Навального явилась туда сразу, как узнала о желании специалистов начать забастовку. По словам Васильевой, врачи пожаловались на угрозу жизни и здоровью и плохие условия труда. Поскольку главу «Альянса» встретили полицейские, в Twitter она написала, что ее «заблокировали» сотрудники правоохранительных органов. При этом местные СМИ не сообщали о задержаниях, а полицейских вызвал главврач больницы. Кроме того, сообщение о забастовке врачей опроверг вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько, заверив, что больница работает в штатном режиме.