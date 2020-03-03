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19:11   3 Марта 2020
Россия

Опубликовано видео инструктажа по штурму Депздрава от главы «Альянса врачей»

Опубликовано видео инструктажа по штурму Депздрава от главы «Альянса врачей»

Глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева принудила матерей из района Тропарево-Никулино в Москве дать на камеру ложную информацию. Она также заставила женщин раскритиковать местную власть и выдвинуть ей ультиматум.

В группе «ВК» «Альянса врачей» появился пост, где матери «ставят ультиматум» власти из-за закрытой в Москве поликлиники №131 в районе Тропарево-Никулино. Если их условия не будут выполнены, то в ближайшую субботу 7 марта они обещали «всей массой с колясками и детьми» прийти к зданию Департамента здравоохранения Москвы с требованием вернуть больницу.

 

 

«Мои дети тоже обслуживаются в Москве. Я от всех родителей заявляю, что власти, закрыв эту поликлинику, обеспечили угрозу для жизни наших детей», — заявила Васильева.

На запись «Альянса врачей» обратили внимание Telegram-каналы «Кремлевская прачка» и «Укол зонтиком», которые подчеркнули, что связанная с блогером Алексеем Навальным Васильева принуждает женщин говорить не совсем то, что они хотят.

Позднее в сети появился ролик, где показано, каким образом было записано размещенное в группе во «ВКонтакте» видео. «Режиссером» выступила Анастасия Васильева, которая прямым текстом указывала матерям, что и как говорить на камеру.

 «Ничего страшного даже если дети будут плакать, даже хорошо. Мы идем к Департаменту здравоохранения и будем там стоять, пока вы не выполните наши требования. Это ультиматум в виде похода, можно даже сказать, штурм Департамента», — объяснила Васильева присутствующим.

Речь одной из матерей не понравилась Васильевой из-за малого масштаба действий и вялой экспрессивности говорящей, поэтому глава «Альянса» объяснила женщине, как говорить на камеру правильно.

«Очень долго, надо коротко сказать. Не надо только говорить Тропарево-Никулино. Нас поддерживают родители всей страны. Мы категорически требуем, не надо расшифровывать, это мы потом расшифруем. Вам надо сказать посыл: "если вы не выполняете наши требования, мы идем к вам"», — указала Васильева.

Очевидно, что соратница Навального воспользовалась незнанием матерей, поскольку перед закрытием администрация поликлиники опубликовала документ, в котором разъяснялось, куда обращаться с детьми в случае заболевания. Очевидно, что один из неосведомленных родителей опубликовал пост на «Пикабу», в котором призвал подписать петицию против закрытия поликлиники №131.

Опубликовано видео инструктажа по штурму Депздрава от главы «Альянса врачей»

Опубликовавшему в комментариях разъяснили, что неподалеку находится еще одна поликлиника, в которую можно обратиться при заболевании детей. От закрытой больницы до другого отделения — 20 минут езды на общественном транспорте, что по меркам Москвы немного.

Опубликовано видео инструктажа по штурму Депздрава от главы «Альянса врачей»

В роли «режиссера» и «автора сценария» провокаций Васильева выступает не первый раз. Например, в декабре 2019 года соратница Навального рассказала о якобы «увольнении врачей Росгвардией» в Москве. Тогда она заявила, что врачей из гинекологического отделения Городской клинической больницы №1 якобы заставили написать заявления на увольнении по собственному желанию. Не подчинившихся собирались «давить» посредством сотрудников Росгвардии. Новость ожидаемо была подхвачена оппозиционными СМИ. Фейк распространялся до тех пор, пока в ситуацию не вмешался глава Минздрава Москвы Анатолий Хрипун, в результате чего выяснилось, что никого увольнять не собирались. Из 62 врачей 16 специалистов получат работу в других подразделениях больницы, остальным предложили работу в других учреждениях. А сотрудников Росгвардии вызвал охранник, нажавший тревожную кнопку после обращения неизвестного лица, предположительно, связанного с Васильевой.

В январе 2020 года Васильева для раздувания скандала привлекла британского журналиста, работавшего на СМИ США. Тогда глава «Альянса врачей» устроила провокацию в больнице города Богданович. Соратница Навального явилась туда сразу, как узнала о желании специалистов начать забастовку. По словам Васильевой, врачи пожаловались на угрозу жизни и здоровью и плохие условия труда. Поскольку главу «Альянса» встретили полицейские, в Twitter она написала, что ее «заблокировали» сотрудники правоохранительных органов. При этом местные СМИ не сообщали о задержаниях, а полицейских вызвал главврач больницы. Кроме того, сообщение о забастовке врачей опроверг вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько, заверив, что больница работает в штатном режиме.

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Автор: Петр Александров
#васильева #альянс врачей

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