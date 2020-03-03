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17:40   3 Марта 2020
Сирия

США готовы вооружением поддержать Турцию в уничтожении Идлиба

США готовы вооружением поддержать Турцию в уничтожении Идлиба

США готовы снабжать Турцию боеприпасами, чтобы она продолжала военную операцию в сирийском Идлибе. Об этом сообщил спецпосланник США по Сирии Джеймс Джеффри.

27 февраля Турция начала военную операцию на территории суверенной Сирии, без официального разрешения Дамаска. Президент Эрдоган публично заявляет, что намерен уничтожить режим легитимного президента Башара Асада.

5 марта в Москве пройдут переговоры турецкого лидера с президентом РФ Владимиром Путиным по обострению ситуации в сирийском Идлибе. 

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Автор: Мария Владимирова
#сирия #турция #общество

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