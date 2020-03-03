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17:50   3 Марта 2020
Весь мир

Долги стали причиной ликвидации Ходорковским «Открытых медиа» в Эстонии

Долги стали причиной ликвидации Ходорковским «Открытых медиа» в Эстонии

Онлайн-издание «Открытые медиа», подконтрольное беглому российскому олигарху Михаилу Ходорковскому, находится на грани закрытия в связи с огромными долгами.

Как сообщает во вторник RT, принадлежащая Ходорковскому британская компания Hanover 16 Limited, которая является учредителем эстонской Open Press OU, владеющей «Открытыми медиа», еще в конце 2018 года задолжала кредиторам около 620 700 евро. Предположительно, именно с этими долгами и связано нынешнее решение о закрытии Open Press OU.

Помимо этой фирмы, в Эстонии, зарегистрированы еще несколько компаний, подконтрольных Ходорковскому, которые получали миллионное финансирование. По мнению экспертов, при помощи этих фирм-однодневок, олигарх оптимизировал налогообложение.

Напомним, сетевое издание «Открытые медиа», выросшее, по словам его создателей, из пабликов в социальных сетях, было запущено 27 ноября 2017 года.

Как заявила тогда главред портала Юлия Ярош, Ходорковский лично выбрал Эстонию для регистрации нового «русскоязычного СМИ» из-за ее «удобного онлайн-интерфейса», благодаря которому компанией можно управлять «без существенных затрат на администрирование».

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Автор: Александр Люблинский
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