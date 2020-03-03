Навальный выклянчил деньги у россиян после того, как его счета заблокировали

Глава признанного иноагентом «Фонда борьбы с коррупцией» Алексей Навальный пожаловался на блокировку всех банковских счетов его семьи в рамках дела об отмывании 75 миллионов рублей. При этом активист пытается убедить общественность в том, что власти его якобы «обокрали» и просит своих подписчиков «жертвовать» еще больше денег.

На своем сайте блогер поделился историей о том, как власти страны якобы оставили без денег всю его семью, а также родственников директора «Фонда борьбы с коррупцией» Ивана Жданова. О блокировке счетов Навальному сообщила его супруга. Она отметила, что на всех ее счетах и карточках нет денег, везде стоит «минус 75 миллионов рублей». Те же самые жалобы последовали от детей и родителей активиста.

С аналогичной проблемой столкнулся коллега Навального Иван Жданов, у которого также были заблокированы счета жены и родителей. Чуть позже начальник юридического отдела организации Вячеслав Гимади заявил, что предприниматель Олег Дерипаска подал на Навального в суд. Это стало апогеем всего происходящего.

Сторонники Навального и либеральные СМИ уже поспешили растиражировать резонансную новость, сделав акцент на том, что руководство РФ якобы «испугалось» расследований блогера и его команды, поэтому пытается оказывать давление.

Примечательно, что блокировка счетов семей Навального и Жданова произошла спустя несколько дней после того, как Сбербанк России приостановил работу личной карты ведущего YouTube-канала «Навальный Live» Владимира Милова, который пока не смог доказать законность денежных передов на свои счета.

При этом соратники Навального игнорируют обоснованные запросы Сбербанка, предпочитая играть роль жертв «произвола» со стороны «тотолитарного режима». Это делается для того, чтобы отвлечь внимание общественности от своих преступных финансовых махинаций, а также для создания видимости борьбы за права и свободы граждан.