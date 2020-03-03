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17:05   3 Марта 2020
Россия

Медиагруппа «Патриот» задалась вопросом, как решить проблему поборов в школах

Медиагруппа «Патриот» задалась вопросом, как решить проблему поборов в школах

Пресс-конференция на тему «Поборы в школах – есть ли решение проблемы» пройдет в среду, 4 марта в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

О мероприятии во вторник сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН), отмечая, что пресс-конференция начнется в 14.00.

Действующий в настоящее время закон «Об образовании в Российской Федерации» позволяет образовательным учреждениям взимать плату за дополнительные образовательные услуги, вид и форма которых определяется уставом каждой школы в отдельности. При этом в законе отмечается, что школам запрещено собирать с родителей деньги за преподавание предметов, входящих в образовательный процесс, за предоставление методических пособий и учебников, за пользование гардеробом, на проведение в школе ремонта или покупку специального оборудования.

Родители, с которых в учебном заведении ребенка требуют сдачи денег на вышеуказанные нужды, имеют право обратиться с жалобой в муниципальное образовательное учреждение, городской комитет образования, администрацию района, а также в полицию или Министерство просвещения России.

В ходе организованной Медиагруппой «Патриот» пресс-конференции планируется обсудить ряд актуальных вопросов: что делать родителям ребенка, которого травят в школе, если поборами занимается родительский комитет; что делать, если жалобы на поборы не приносят результата; как российское законодательство соотносится с реальной ситуацией в стране.

Медиагруппа «Патриот» задалась вопросом, как решить проблему поборов в школах

Участие в дискуссии примут сопредседатель РОО «Санкт-Петербургский городской родительский комитет» Михаил Богданов, детский психолог Олеся Андрианова, глава службы сопровождения приемных семей, педагог, общественный деятель и многодетная мама Ольга Лукьянова, детский психолог Никита Карпов, адвокат Наталия Аксенова и другие специалисты.

Также Медиагруппа «Патриот» приглашает журналистов всех СМИ принять участие в пресс-конференции.

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Автор: Александр Люблинский
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