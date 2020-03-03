Брутер призвал наказывать жестче участников акций, сопротивляющихся полиции

Политолог Владимир Брутер поддержал заявление президента России Владимира Путина о том, что правоохранительная система обязана реагировать на нарушения на митингах. Слова эксперта передает Федеральное агентство новостей во вторник.

Ранее глава государства в интервью ТАСС заявил, что абсолютно все — как сторонники, так и противники власти — обязаны соблюдать правила проведения публичных акций. В противном случае ситуация может перерасти в уличные погромы, отметил Путин.

Позицию президента России поддержал политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. По его мнению, понятие протеста, а также то, что называется акцией сопротивления полиции, необходимо закрепить на законодательном уровне.

«То есть конфликты с полицией, с национальной гвардией и любыми другими правоохранительными органами, искусственно вызванный конфликт со стороны как бы протестующих, попытка захватить государственные учреждения, попытка применить оружие, похожее на бейсбольные биты, монтировки, кирпичи, брусчатку, должна быть гораздо более наказуемой, чем участие в митинге или мероприятии», — заявил он.

Собеседник агентства также считает, что если человек принял участие в незаконном митинге, но при этом не совершил ничего криминального, наказание для него должно быть намного мягче, чем для тех, кто боролся с полицией. Брутер уверен, что за счет современных технологий удастся отделить зачинщиков и организаторов беспорядков от обычных участников.