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16:49   3 Марта 2020
Весь мир

Лавров заявил, что Трамп согласился на встречу «ядерной пятерки» по инициативе Путина

Лавров заявил, что Трамп согласился на встречу «ядерной пятерки» по инициативе Путина

Глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил во вторник, что президент США Дональд Трамп согласился с инициативой российского лидера Владимира Путина провести встречу пяти ядерных держав для обсуждения глобальных мировых проблем.

Напомним, идею провести встречу лидеров пяти стран-основательниц ООН для поиска коллективных ответов на актуальные угрозы и вызовы высказал президент России Владимир Путин на полях проходившего в Израиле Всемирного форума памяти жертв Холокоста 23 января 2020 года.

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Автор: Александр Люблинский
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