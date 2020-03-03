Лавров заявил, что Трамп согласился на встречу «ядерной пятерки» по инициативе Путина

Глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил во вторник, что президент США Дональд Трамп согласился с инициативой российского лидера Владимира Путина провести встречу пяти ядерных держав для обсуждения глобальных мировых проблем.

Напомним, идею провести встречу лидеров пяти стран-основательниц ООН для поиска коллективных ответов на актуальные угрозы и вызовы высказал президент России Владимир Путин на полях проходившего в Израиле Всемирного форума памяти жертв Холокоста 23 января 2020 года.